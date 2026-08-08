Las fotos que marcaron la vida de Jorge Messi y Lionel Messi: de sus días en la metalúrgica y en Barcelona a la gloria en Qatar

Este viernes 8 de agosto, la noticia sobre la muerte de Jorge Messi dio vuelta al mundo. El papá de Lionel Messi tenía 68 años y se encontraba internado en su ciudad natal, Rosario, luchando contra una larga enfermedad. El empresario fue quien lo acompañó en sus primeros pasos en el fútbol, luego se convirtió en su representante y fue esa persona incondicional que lo acompañó en todo momento, tanto en lo profesional como en lo personal.

Jorge Messi y Celia Cuccittini

Las imágenes de Jorge Messi junto a su hijo, Lionel

Jorge Messi nació el 1° de enero de 1958 en Rosario, trabajó durante años en una fábrica metalúrgica y llevó una vida caracterizada por la simpleza junto a su esposa Celia Cuccittini y sus hijos: Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel.

Jorge Messi en Acindar

Desde un primer momento, Lionel Messi recibió todo su apoyo para dedicarse a lo que le gustaba desde pequeño: el fútbol. Comprometido con el sueño de su hijo, lo acompañó a los entrenamientos y partidos. Fue el primero en darse cuenta que aquel chico tímido comenzaba a destacarse en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys. Sin embargo, los problemas derivados de su déficit de hormona de crecimiento provocaron un manto de dudas sobre su futuro y también implicó un tratamiento costoso que su familia no podía afrontar en ese momento.

Jorge Messi y Lionel Messi en Barcelona

La familia Messi

Varios clubes argentinos observaron su talento, porque sí Messi siendo todavía un niño ya brillaba en la cancha, pero las dudas sobre su baja estatura y las complicaciones médicas terminaron pesando más que sus condiciones futbolísticas. De hecho, River Plate, uno de los clubes más reconocidos del país, lo rechazó por este motivo.

Jorge Messi

No obstante, esta decisión no frenó el deseo de Lionel Messi de triunfar jugando a la pelota ni tampoco apagó la ilusión de su familia. En 1998, el representante argentino Horacio Gaggioli, radicado en Barcelona, recibió referencias sobre él y dos años más tarde, entonces secretario técnico del Barcelona, Jorge Messi no dudó en viajar a España para que Lionel realizara una prueba en el club.

Jorge Messi

En diciembre de 2000 con la Navidad cada vez más cerca y sin una respuesta oficial del Barcelona, Jorge Messi pensó en regresar a la Argentina con su familia. Las charlas con su hijo fueron clave para mantenerse firme y seguir a la espera del club español. Finalmente, el sueño del futbolista se cumplió y su camino comenzó a escribirse con total éxito.

Jorge Messi y Celia Cuccittini

El drástico cambio de vida de Jorge Messi para acompañar a su hijo, Lionel

Dejando atrás su vida austera y sus años en una fábrica metalúrgica, Jorge Messi comenzó a volcarse por completo al desarrollo profesional de su hijo Lionel Messi, se convirtió en su representante legal, administrador y principal sostén. Se destacó por su perfil bajo, por enfrentar las críticas para defender a su heredero en ocasiones puntuales y por estar detrás de las renovaciones de contrato y transferencias para potenciar la carrera del campeón del mundo.

La boda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en 2017

Su firma acompañó los acuerdos con el FC Barcelona y también los posteriores pasos del jugador por el París Saint-Germain y el Inter Miami. Mientras Lionel Messi brillaba dentro de la cancha, Jorge Messi era quien garantizaba su bienestar profesional y personal.

Jorge Messis en la celebración de los campeones del mundo

En 2017, fue protagonista de una de las noches más especiales y emotivas: el casamiento de su hijo y Antonela Roccuzzo. En 2022, lo vio convertirse en campeón del mundo tras ganar la final del Mundial de Qatar frente a Francia. En resumen, estas son las fotos que marcaron la vida de Jorge Messi y Lionel Messi.