La última vez que Jorge Messi vio a su hijo, Lionel Messi, en una cancha de fútbol

Este viernes 7 de agosto por la noche, falleció Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. El pasado 18 de junio se había conocido la noticia sobre su delicado estado de salud, luego de que, tras el debut de la Argentina en el Mundial, el propio jugador diera a conocer que su familia pasaba un momento muy complicado. En esta nota repasamos el que fue, al menos a ojos públicos, la última vez que el empresario y pilar fundamental de la carrera del astro argentino, lo pudo ver en una cancha de fútbol.

Se conocieron las últimas imágenes de Jorge Messi y Lionel Messi juntos

El 2 de julio del 2005, Argentina se consagró campeón del Mundial sub 20, tras derrotar a Nigeria con dos goles de Lionel Messi. En esos festejos, el mejor jugador de la historia, que apenas empezaba su carrera, mostró una remera dedicada a su familia, en un gesto que lo definía a la perfección. Mientras algunos de sus compañeros ya firmaban contratos millonarios y coqueteaban con la fama y el éxito, y todo lo que eso conlleva, él elevaba su espíritu amateur, aprovechando uno de sus momentos de mayor exposición para agradecer a los suyos.

Lionel Messi junto a sus padres.

Aquel gesto se sostuvo durante todos los años de su carrera. La familia de Lionel Messi lo acompañó en cada una de sus epopeyas deportivas, en los momentos difíciles y en los buenos, siendo un sostén fundamental. En la memoria de todos estará, seguramente, cuando tras consagrarse campeón del mundo con la selección mayor en Qatar 2022, se acercó a la tribuna donde aguardaba su entorno para hacerles el gesto de que ya estaba, de que lo había logrado.

Lionel Messi junto a su padre, Jorge Messi.

En el último tiempo, sin embargo, se comenzó a notar la ausencia de Jorge Messi en los estadios donde jugaba su hijo. Si bien siempre hubo un hermetismo importante sobre lo que sucede en el círculo más íntimo de su familia, tras conocerse la noticia sobre su trágica enfermedad, estas tomaron otro significado y circularon las últimas imágenes que se tenían de Lionel Messi con su papá dentro de una cancha de fútbol.

Así fue el último encuentro de Lionel Messi y Jorge Messi en público

La última vez que Jorge Messi vio a su hijo, en una cancha de fútbol, fue en noviembre del 2026. En aquella noche, Lionel Messi anotó dos goles con el Inter Miami para derrotar a Nashville y avanzar de ronda en la MLS por primera vez en la historia de su club.

Aunque se mantuvo alejado de los reflectores, Jorge Messi estuvo junto a su esposa Celia Cuccittini en uno de los palcos del estadio. Sin embargo, su anonimato quedó totalmente desactivado cuando el capitán de la selección argentina se acercó a la tribuna y le arrojó la camiseta a su madre.

Lionel Messi le regala la camiseta a su madre.

Lamentablemente, aquella imagen es la última que se tiene de Jorge Messi en el ámbito público, retratado por una cámara. Como no podía ser de otra manera, fue acompañando a su hijo, Lionel Messi, en una de esas tantas noches de su carrera que pasó a la historia.