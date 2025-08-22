Zaira Nara reversionó un icónico look de Cristina Aguilera y la rompió

Zaira Nara siempre busca la manera de innovar y sorprender con nuevos looks. En esta ocasión, la modelo se presentó a un evento con un outfit que recuerda al que llevó Christina Aguilera en los años 2000 y cautivó a todos los presentes con su propuesta fashionista y nostálgica.

Zaira Nara y un icónico look de noche

La tendencia dosmilera pisa fuerte este 2025 y por eso, aprovechando este furor, Zaira Nara decidió llevar un atuendo inspirado en el icónico look que solía usar Chistina Aguilera en aquellos años. Aunque eso sí, la top model le sumó su propia impronta personal y deslumbró a sus seguidores de las redes sociales.

Invitada a un evento que realizó una firma de indumentaria, la conductora decidió capturar la esencia de la artista estadounidense eligiendo cuidadosamente prendas que recrearan el recordado outfit que sigue presente en la memoria de todos. Se trata de un microtop negro triangular, tipo bikini que deja ver su abdomen, y un pantalón de tiro bajo en color gris que se destacó por sus detalles.

Zaira Nara

Aunque el look evoca con claridad el estilo que Christina Aguilera popularizó hace dos décadas, Zaira le sumó su estilo sensual y glamoroso. Esto se puede ver en el denim que lució la hermana de Wanda Nara, el cual llamó la atención por tener su parte delantera repleta de brillos en colores oscuros y recortes "cut out" en la cadera.

Asimismo, se puede ver en las imágenes que compartió en sus historias de Instagram que le agregó un blazer negro oversize para imprimirle su sello personal y lograr una estética moderna y audaz con toques sofisticados y glamorosos. En cuanto a su cabello, optó por llevarlo suelto y con ondas bien marcadas, y acompañó su peinado con un maquillaje en tonos tierra.

Christina Aguilera con su icónico look dosmilero.

Sin dudas, el resultado fue un mix de piezas que conecta con la nostalgia y la era dorada de la música pop, esa en la que Christina Aguilera y Britney Spears reinaban el podio con looks icónicos y llenos de actitud, pero que también refleja la moda actual.

Este año, la tendencia Y2K trajo de vuelta varios ítems que marcaron los 2000 y que volvieron a estar presentes en los armarios de las nuevas generaciones, desde los pantalones tiro bajo, los brillos y las telas metalizadas y los corsets. Por esta razón, en la presentación de la nueva colección de una marca textil, Zaira Nara no dudó en mostrarse con un look que tiene un guiño retro para confirmar que el estilo dosmilero está más vivo que nunca.

De esta manera, Zaira Nara reversionó un icónico look de Cristina Aguilera y la rompió con su atuendo ideal para una salida de noche completamente relajada en la que el denim, los brillos y la piel descubierta serán los protagonistas.