Cómo fue la historia de amor de Paula Colombini y Patricio Colman: una hija y un divorcio "en buenos términos"

La década de los 90 vio brillar a Paula Colombini como una de las figuras más potentes de las pasarelas argentinas e internacionales. En medio de ese torbellino de desfiles, portadas de revistas y viajes constantes a capitales como Nueva York o París, la modelo encontró tiempo para apostar a un vínculo sólido junto al productor Patricio "Pato" Colman. Ambos formaron una pareja que rápidamente se posicionó como una de las más estables del ambiente artístico de aquel momento.

Alejada de las pasarelas, Paula Colombini se dedica a la huerta.

Paula Colombini: un romance sólido y el nacimiento de una etapa familiar

La relación entre Paula y Patricio resultó ser un pilar fundamental en la vida de la modelo, quien en ese entonces alcanzaba la cima de su carrera profesional. En 1995, la pareja selló su unión y pronto dieron la bienvenida a Matilde, la única hija de ambos. Este nacimiento marcó un antes y un después, ya que Paula comenzó a equilibrar su exigente agenda laboral con la crianza de su pequeña, quien la acompañaba a diversas producciones desde muy chica.

Patricio Colman, el ex marido de Paula Colombini y padre de Matilde.

El compromiso entre ambos siempre se basó en el apoyo mutuo y en la prioridad absoluta hacia el bienestar de Matilde. Durante los años que permanecieron juntos, Patricio se involucró activamente en la vida cotidiana familiar, formando un equipo que funcionaba con naturalidad a pesar de la alta exposición mediática de la modelo. Esta etapa, aunque marcada por el intenso ritmo del modelaje, consolidó una estructura afectiva que perduraría incluso cuando los caminos de pareja tomaron rumbos distintos.

Paula Colombini en la época de modelo.

Paula Colombini - Patricio Colman: la decisión de separar los caminos preservando la armonía

Hacia el año 2009, la pareja tomó la decisión de divorciarse, cerrando un capítulo de más de una década juntos. Lejos de los conflictos que suelen rodear a las figuras públicas, Paula y Patricio priorizaron la cordialidad y el mantenimiento de un vínculo sano por el bien de su hija. El "divorcio en buenos términos" se transformó en su sello distintivo, permitiendo que Matilde creciera en un entorno donde sus padres mantuvieron una relación de respeto y colaboración constante.

Paula Colombini junto a su hija, quien fue modelo pero luego se dedicó al estudio de Ciencias Políticas.

Esta madurez en la separación resultó clave para que, con el paso de los años, el diálogo siguiera abierto y fluido. Matilde, quien durante su adolescencia dio sus primeros pasos en el modelaje siguiendo el ADN fashionista de su madre, siempre destacó la conexión cercana que mantuvo tanto con Paula como con Patricio. Los padres, lejos de imponer presiones, apoyaron los intereses de la joven y establecieron acuerdos claros, como la importancia de culminar su carrera universitaria (Ciencias Políticas), un pacto que Matilde respetó con responsabilidad mientras se alejaba del perfil mediático que alguna vez definió la carrera de su madre.

Paula Colombini: Un nuevo capítulo sentimental y la calma en el presente

En los últimos años, Paula Colombini volvió a abrir las puertas de su corazón. Tras su separación del padre de su hija, la modelo encontró una nueva oportunidad en el amor junto a Santiago, un abogado alejado del mundo de los medios. Ambos llevan más de siete años juntos y, fiel a su estilo equilibrado, Paula celebra esta relación desde la independencia: "Cada uno en su casa; esa es la mejor fórmula", afirmó en la revista Para Ti con seguridad.

Paula Colombini festejando su cumpleaños con su nueva pareja de bajo perfil.

Hoy, Paula Colombini vive un presente renovado, enfocado en su pasión por la naturaleza, la jardinería y la producción orgánica en su espacio en Benavídez. Esta faceta más naturista refleja la calma que supo encontrar tras años de intensidad profesional. Mientras tanto, el legado de su relación con Patricio se mantiene firme en la armonía con la que ambos se manejan como padres presentes, demostrando que es posible transformar el amor romántico en un vínculo de respeto maduro y duradero.