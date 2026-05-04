Oriana Sabatini habló de la pérdida de su primer embarazo: "La vida y la muerte me rodearon"

El 2 de marzo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez. La llegada de Gía fue una revolución familiar y en el mundo del espectáculo debido al cariño que se le tiene a la pareja. Pero en las últimas horas, la propia actriz reveló que previamente a la llegada de su hija estuvo embarazada, y esa gestación no llegó a término.

Oriana Sabatini habló de la pérdida de su primera embarazo

En las últimas semanas, la vida de Oriana Sabatini cambio por completo. Primero con el nacimiento de su hija y luego con el anuncio del lanzamiento de su primer libro, Podría quedarme acá. De esta forma su vida personal y laboral comienzan con nuevas etapas, llenas de aprendizajes y cumpliendo sueños.

En este contexto, la ahora escritora arribó a la Argentina para presentar su libro en la Feria Internacional del Libro, que realiza en la Rural. El domingo por la noche, Oriana Sabatini hizo lo propio con una sala llena para escuchar detalles de su lanzamiento, como es el recorrido de su escritura. Allí, la joven indicó que este proceso duró dos años y tuvo importantes momentos en este camino, que muchas veces la distanciaron en la creación de su escrito.

Uno de ellos fue la pérdida de su primer embarazo. "Arranqué este libro sin estar embarazada, hace dos años. De hecho fue muy loco porque estuve embarazada dos veces escribiendo este libro. La vida y la muerte me estuvieron rodeando constantemente mientras escribía esta historia. Me pasó que las dos veces que estaba embarazada me costaba encontrar ese lugar para sentarme a escribir sobre la muerte, sobre el dolor", expresó arriba del escenario.

Es que Podría quedarme acá tiene una trama relacionada directamente con la muerte. Ariana, su protagonista, da un giro en su vida dejando la fama y decide terner un presente simple trabajando en una funeraria. Es allí donde se encuentra con su primer amor, quien había muerto 13 años atrás. Ese diálogo con mundo es el que construyó Oriana en su escritura, llevándola a "lugares internos que incomodan", según indicó.

"Me acuerdo que la primera vez que estuve embarazada me senté en la casa de mis papás, el día estaba hermoso y no quería sentarme a escribir sobre la muerte", detalló Oriana Sabatini en la Feria Internacional del Libro. En cuando a su reciente maternidad, indicó que este libro la hizo reflexionar: "Una se pone a pensar qué es lo que le quiere dejar a su hija. ¿Le voy a enseñar las cosas que a Ariana le enseñaron? ¿Voy a repetir los mismos patrones que repetimos todas las mujeres? Te dediques al entretenimiento o no, estamos todas regidas por las mismas leyes".

De esta forma, Oriana Sabatini abrió su corazón al contar como su vida personal atravesó la laboral en el proceso creativo de su libro, que reicenmente lanzó con la emotiva compañía de su hija, Gia.