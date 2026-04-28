Paulo Dybala y Oriana Sabatini forman hoy una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo y el fútbol, pero lo cierto es que su historia de amor tuvo un comienzo mucho menos glamoroso de lo que muchos imaginaban. En una charla distendida con el Pollo Álvarez en Lo del Pollo, el delantero de la Roma sorprendió al revelar la insólita trama detrás de su primer acercamiento y el rol clave que jugó Gerónimo Rulli.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini

Paulo Dybala reveló el rol clave que tuvo Gerónimo Rulli para conocer a Oriana Sabatini: "La peleé"

Lejos de cualquier estrategia sofisticada, Paulo Dybala contó que todo empezó con un impulso: vio una foto de Oriana Sabatini durante un viaje con la Selección argentina y decidió escribirle por Instagram. Sin embargo, el intento no tuvo éxito. "Le escribí… no me respondió. Ni siquiera lo vio", recordó entre risas. Impaciente, borró el mensaje a las pocas horas y decidió cambiar de táctica. Fue entonces cuando entraron en escena sus compañeros de equipo, quienes no dudaron en incentivarlo a ir por más: "Me decían: 'dale, cómo no te va a responder'".

Oriana Sabatini, Paulo Dybala y Gia

En ese momento, el arquero de la Selección argentina Gerónimo Rulli se convirtió en una pieza fundamental. Según relató el futbolista, fue él quien logró conseguirle el número de WhatsApp de la cantante gracias a un contacto en común, ni más ni menos que Ricky Sarkany. "Me dijo: 'Pará, a lo mejor te lo puedo conseguir'. Y me lo pasó", reveló el actual jugador de la Roma, quien admitió que en ese entonces prefirió no contarle a la escritora de dónde había salido su número. Un detalle que, con el tiempo, terminó saliendo a la luz.

Gerónimo Rulli

Por otra parte, Paulo Dybala también contó que el primer encuentro tampoco fue como en las películas. Apenas se vieron durante media hora y fue Oriana Sabatini quien se retiró antes de lo esperado. "Ahí pensé: 'No es para mí, estoy fuera'", confesó el delantero. Pero lejos de rendirse, decidió insistir. Instalado en Córdoba por ese entonces, le propuso viajar a Buenos Aires para volver a verse. "La peleé", resumió, dejando en claro que la conquista no fue sencilla.

Con el tiempo, ese intento que comenzó con un mensaje ignorado y un contacto "filtrado" gracias a Gerónimo Rulli terminó convirtiéndose en una historia de amor sólida, que hoy tiene como protagonista también a su hija Gia.