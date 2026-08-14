Los padres de Juliana Awada y la historia poco conocida detrás de su origen libanés

La historia de Juliana Awada está ligada a sus raíces sirio-libanesas y al recorrido que su familia construyó en Argentina. Mucho antes de convertirse en una de las mujeres más reconocidas del país, la menor de cinco hermanos creció dentro de un clan que pasó de sus comienzos como familia de comerciantes a consolidarse en el mundo empresarial y social.

Juliana Awada

En el centro de esa historia familiar se encuentra Elsa Esther Baker de Awada, conocida como Pomi, una de las figuras más importantes del clan y fundadora de la marca de indumentaria femenina Awada. Su fuerte presencia dentro de la familia llevó a que los Awada fueran definidos como un matriarcado, con ella como referente de sus cinco hijos.

Pomi, la mujer que estuvo en el centro del clan Awada

Elsa Esther Baker de Awada, tuvo un papel fundamental tanto en la historia empresarial como familiar. Fue la fundadora de Awada y logró convertir el emprendimiento de indumentaria femenina en uno de los principales proyectos del clan.

Juliana Awada y Pomi Baker

Además de su faceta empresarial, Pomi ocupó un lugar central en la relación entre sus cinco hijos. Con una familia de personalidades y caminos muy diferentes, fue quien logró mantener unido al clan y manejar las diferencias que podían surgir entre ellos. El recorrido de los Awada comenzó mucho antes de su llegada a los círculos de mayor exposición. Como parte de la historia familiar, se recuerda que el primer automóvil que tuvieron fue ganado en una rifa de barrio durante la década del 60.

Los cinco hermanos y sus raíces sirio-libanesas

Juliana Awada es la menor de cinco hermanos, creció junto a Daniel, Zoraida, Alejandro y Leila. Cada uno desarrolló un camino diferente: Daniel se convirtió en empresario y fundó la marca Cheeky; Zoraida mantuvo un perfil más bajo; Alejandro construyó una reconocida carrera como actor y Leila se vinculó con el mundo del arte.

Juliana Awada

Juliana Awada, como la menor de los hermanos, terminó ocupando un lugar de enorme exposición pública a partir de su relación con Mauricio Macri y de su posterior llegada al rol de primera dama. Sin embargo, detrás de esa figura pública existe una historia familiar marcada por la inmigración, el trabajo y la fuerte presencia de una madre que se convirtió en el centro de los Awada.