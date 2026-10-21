Todo lo que no se vio del cumpleaños de 15 de Antonia Macri

Los 15 años llegaron con una celebración en dos tiempos para Antonia Macri, la hija de Mauricio Macri (67) y Juliana Awada (52). El 10 de octubre la adolescente recibió su cumpleaños en París, durante un viaje junto a su mamá y su hermana mayor, Valentina Barbier (23). Días después llegó el momento de la gran fiesta en Casa Futuro, una noche llena de emociones, elegancia, baile y sorpresas que tuvo a la cumpleañera como gran protagonista.

Antonia y su padre, el ex presidente, Mauricio Macri en el salón elegido para el gran festejo.

Los mensajes de Juliana Awada y Mauricio Macri por el cumpleaños de 15 de su hija, Antonia

Desde la capital francesa, Awada había compartido fotografías junto a su hija y le había dedicado unas palabras que reflejaron el orgullo de verla crecer. “¡Felices 15 años, mi amor! Qué orgullo verte crecer y convertirte en la enorme persona que sos. Te amo”, escribió en un mensaje que acompañó las imágenes de esa escapada tan especial.

Mauricio también eligió las redes sociales para saludar a su hija el día de su cumpleaños con un mensaje cómplice y lleno de afecto: “Microbio lindo, cuántas cosas vivimos juntos y, si Dios lo permite, cuántas más nos quedan por vivir. Te amo con locura. Felices 15”. Días más tarde, durante la celebración, volvió a expresarle su cariño con otra frase que resumió la emoción de estar juntos en una fecha tan importante: “Qué felicidad acompañarte, hija. Te amo”.

Mauricio Macri se animó a cantar para los invitados.

Los mejores looks del gran festejo de 15 de Antonia Macri

El gran festejo contó con la musicalización de la DJ Puli Demaría y su equipo en un gran salón ambientado con manteles blancos, sillas Thonet y lámparas colgantes de seda que aportaron una tenue luz. Uno de los momentos más emotivos fue el tradicional vals entre padre e hija. El expresidente lució un traje azul, camisa blanca, corbata celeste y zapatos negros. Pero más allá de la formalidad del comienzo pronto dejó ver su faceta más divertida. Se instaló en la cabina del DJ, pasó música, bailó y hasta se animó a cantar, convirtiéndose también en uno de los protagonistas de la pista. Las imágenes de la velada dejaron ver el clima de felicidad del festejo del que participaron familia y amigos que acompañaron a Antonia mientras la música y el baile se extendieron hasta bien entrada la madrugada.

Mauricio Macri en la cabina de la DJ Puli Demaría.

Antonia lució un vestido de El Camarín, blanco largo, ceñido al cuerpo, con breteles finos, bordados, detalles brillantes y transparencias sutiles. Llevó el cabello largo y suelto, peinado con ondas. La hija de Juliana cambió vestuario en el medio de la fiesta. Apostó por un vestido corto, de estilo más relajado, que acompañó con botas texanas. Valentina Barbier eligió un diseño en tono bronce, con lentejuelas, escote halter y espalda descubierta.

Los looks en el festejo de 15 de Antonia Macri.

Como siempre Juliana Awada deslumbró con su look, una creación de alta costura de Javier Saiach. De escote bote, el diseño presentaba una estructura geométrica con laterales cuadrados que dejaban entrever sutilmente la piel y un bustier íntegramente trabajado a mano. La pieza combinó encaje francés Solstiss con delicados calados y aplicaciones de flores y hojas en volumen. Los bordes del chantilly se realzaron con una guarda artesanal realizada en hilo de seda, mientras que varias capas de tul negro en la falda aportaron movimiento, volumen y vuelo. Una creación de líneas depuradas y arquitectura contemporánea, cuya aparente sencillez escondía un minucioso trabajo artesanal.

Mauricio Macri canta para su hija, Antonia.

El vestido tuvo, además, una historia contrarreloj ya que Awada llegó de París el jueves, pasó a probarse la creación el viernes y el sábado el diseñador ya se la había enviado. Un proceso veloz para completar el look elegido para una ocasión familiar especial. Mientras su hija Valentina llevó un vestido de la firma Rat&Boa.

Macri y Awada juntos luego de su divorcio

La fiesta se celebró meses después de la separación de Macri y Awada, quienes pusieron fin a sus 15 años de matrimonio en enero de este año. Desde mayo, el expresidente está en pareja con Dolores “Lola” Teuly (46), quien no lo acompañó en el festejo. Y la ex pareja volvió a reunirse por el amor a su hija, luego de su divorcio.

El baila de Antonia y Mauricio Macri.

Entre el recuerdo del viaje a París, las dedicatorias de sus padres, Juliana Awada y Mauricio Macri, el vals y el baile hasta la madrugada, los 15 de Antonia reunieron emoción y glamour en una celebración que marcó el comienzo de esta nueva etapa de su vida.