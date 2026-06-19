De estar de vacaciones en Ibiza con su novia a sumarse a la concentración de la selección argentina en Kansas. En tan sólo dos días, la vida de Marcos Senesi (29) pegó un giro de 180 grados, y su convocatoria para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi permitió descubrir una historia de amor que pronto se viralizó: la del ex futbolista de San Lorenzo con la futbolista británica Kelci-Rose Bowers, también defensora del club inglés donde conoció al argentino, el Bournemouth, ubicado en la ciudad que lleva el mismo nombre a orillas del Canal de la Mancha.

Marcos y Kelci se conocieron en el Bournemouth en abril del 24. Ella también juega de defensora en ese mismo club inglés.

Cómo se conocieron Kelci Rose Bowers y Marcos Senesi

Allí se descubrieron en abril de 2024, cuando ambos participaron en una sesión de fotos y una campaña promocional para presentar las nuevas camisetas de club que integran ambos: el Bournemouth.

Ese trabajo conjunto fue el primer acercamiento, el flechazo mútuo fue inmediato y la relación comenzó a tomar forma. A los pocos meses se fueron a vivir juntos y ella ya visitó la Argentina para conocer más de cerca las raíces del hombre que la conquistó

La pareja veraneaba en Ibiza cuando estallaron de felicidad por la convocatoria de Senesi a la Scaloneta.

“Oh my god, It´s happening (Oh, mi Dios, está pasando)”, escribió ella cuando Lionel Scaloni (48) hizo oficial la convocatoria de su chico. Y a las pocas horas del anuncio, la imagen sensual y atractiva de Kelci, toda una bomba rubia que impactó en las redes, no pasó indvertida para los futboleros ni para el grupo de mujeres de los players de la selección, quienes ahora deberán integrar -o no- a la británica a su grupo de WhatsApp. Kelci ya desembarcó en Kansas y volvió a manifestar lo orgullosa que está de su pareja, a quien también fe licitó por su reciente venta al Tottenham Hotspur:

La novia birtánica de Senesi integró la selección juvenil de su país y salió campeona en marzo de una liga de ascenso.

“Estoy muy, muy orgullosa de vos y de lo que sos. Quienes te conocen saben cuánto trabajo, dedicación y sacrificio hay detrás de todo lo que haces. Desde que te conocí y empecé a ver cada partido que pude, me siento aún más orgullosa de la persona que hay detrás de todo esto, no solo del futbolista”, aseguró Kelci, y volvió a recalcarle cuanto lo admira de cara a lo que se viene.

“Pase lo que pase de ahora en adelante, espero que sepas lo orgullosos que están de vos todos los que te rodean... especialmente yo”, agregó la novia de Marcos Senesi; una protagonista inesperada dentro del planeta Selección que, en cada partido de la celeste y blanca, se robará sin dudas buena parte de la atención tribunera.