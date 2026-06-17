Kelci Rose Bowers, novia de Marcos Senesi, eligió sastrería para alentar a la selección y elevó el estilo blokecore

Selección Argentina en el Mundial 2026 debutó en Mundial 2026 y Kelci Rose Bowers, pareja del jugador Marcos Senesi, dijo presente en el estadio de Kansas City. La joven inglesa, que ganó popularidad en las últimas semanas por su profesión y belleza, logró conquistar a todos con su look que salió de la típica combinación que suele llevarse con la camiseta albiceleste.

El look de Kelci Rose Bowers para el debut de la selección con el pantalón sastrero como protagonista

En el primer partido de Argentina en el Mundial 2026, muchas de las parejas de los futbolistas eligieron jeans, shorts o prendas denim para acompañar la camiseta argentina. Sin embargo, Kelci Rose Bowers demostró que es posible lucir una propuesta mundialista elegante y se llevó todas las miradas, tanto en la cancha como en las redes sociales.

Con una estética minimalista pero llena de detalles, la novia de Marcos Senesi se mostró en su cuenta de Instagram con una combinación inesperada, pero fiel a su estilo cómodo y elegante a la vez: camiseta de la selección argentina y pantalón sastrero oversize.

Kelci Rose Bowers, novia de Marcos Senesi, en el debut de la selección argentina en el Mundial 2026

Tras compartir la emoción que sintieron al saber que el futbolista fue convocado para sumarse al seleccionado argentino, Kelci Rose Bowers no deja de cosechar seguidores y de llamar la atención con sus posteos. En varias ocasiones, la joven inglesa se mostró con la camiseta nacional y como era de esperarse, el pasado martes 16 de junio, no quiso perderse el debut de su pareja representando a su país.

Para el evento, Kelci Rose Bowers decidió alejarse de una de las fórmulas más repetidas entre las novias de los futbolistas: el clásico jean combinado con la camiseta albiceleste. En su lugar, apostó por una propuesta mucho más refinada que fusionó el espíritu deportivo con la sofisticación de la sastrería contemporánea.

Además de la camiseta oficial de la Selección Argentina personalizada con el apellido "Senesi" y el número del defensor, la influencer dejó que el verdadero foco de su estilismo sea el pantalón sastrero negro oversize de tiro alto y caída amplia. Esta fórmula se encuentra en tendencia y es llamada Blokecore ya que mezcla prendas deportivas con elementos de la moda contemporánea, dando un lugar a propuestas más sofisticadas y versátiles.

Kelci Rose Bowers, novia de Marcos Senesi, en el debut de la selección argentina en el Mundial 2026

Esta pieza aportó elegancia y elevó el look por encima de cualquier propuesta deportiva convencional. Asimismo, dejó de lado el tradicional denim que suele usarse en estas ocasiones. El diseño del pantalón sastrero se destacó por sus líneas rectas y su silueta relajada, lo que generó un interesante contraste con la camiseta futbolera.

Con esta apuesta, Kelci Rose Bowers también confirmó una de las tendencias más fuertes del momento: la mezcla entre prendas sporty y elementos propios de la sastrería. Por otro lado, para definir la cintura y sumar estructura al outfit, incorporó un cinturón fino de cuero negro, un detalle sutil pero clave que terminó de definir el conjunto.

Los accesorios que elevaron la apuesta fashionista de Kelci Rose Bowers para el debut de la selección

Kelci Rose Bowers complementó su outfit mundialista con una cuidada selección de accesorios. La influencer llevó varios anillos dorados de diferentes tamaños que aportaron brillo y personalidad a la propuesta. También sumó pulseras metálicas y aros discretos que acompañaron la estética elegante sin sobrecargarla.

Kelci Rose Bowers, novia de Marcos Senesi, en el debut de la selección argentina en el Mundial 2026

Otro detalle que llamó la atención fueron sus gafas de sol negras, que llevó apoyadas sobre la cabeza a modo de vincha, un recurso habitual entre las referentes de estilo. En cuanto al beauty look, optó por llevar el cabello recogido en una cola alta con mechones sueltos enmarcando el rostro, y un maquillaje natural que destacó su piel glowy.

De esta manera, Kelci Rose Bowers, novia de Marcos Senesi, eligió sastrería para alentar a la selección y elevó el estilo blokecore. Esta tendencia se caracteriza por incorporar piezas modernas y sofisticadas a looks de estilo deportivo, una fórmula que cautiva cada vez más.