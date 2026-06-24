Cómo será el debut actoral de Gabriel Machado junto a Carla Calabrese

Fotografió a grandes figuras de nuestro país y a reconocidas celebrities internaciones. Por su talento, empatía y carisma, Gabriel Machado se transformó en el elegido de las estrellas y su pasión por el arte fue creciendo con el tiempo. Cuando entendió lo que le sucedía, se preparó para lanzarse como actor.

Hace unos días, Gabriel debutó en el teatro Maipo en la aclamada obra “El curioso incidente del perro a medianoche” bajo la dirección y producción de Carla Calabrese. Sin dudas, fue una reinvención, un nuevo comienzo y una inyección de frescura. Su nuevo desafío lo hace sentir pleno y lo enfrenta con felicidad.

Gabriel Machado

Si bien Machado está ligado a décadas de profesionalismo detrás de cámara, con una lista de retratados que incluye a Mirtha Legrand, Susana Giménez, Pampita, Valeria Mazza, Araceli González, China Suárez, Pablo Echarri, Adrián Suar, Vicuña y figuras internacionales como John Travolta, Al Pacino, Kate Moss yAntonio Banderas. Siempre con el sello Machado-Cicala, que comparte con su socio de toda la vida, José Cicala se convirtió en sinónimo de excelencia en el mundo de la fotografía de moda y celebridades.

Gabriel Machado con Carla Calabrese, Mela Lenoir e Iñaki Aldao

En pandemia empezó a pintar y expuso sus trabajos con mucho éxito, el mismo que se repíte en el escenario del teatro más emblemático de Buenos Aires. “Es muy difícil al principio que todo se arme y después cuando ves esa historia que te encantaba armada, es mágico. Cuando te gustan las historias y realmente tenés la posibilidad de armarla como a vos te gusta y poder contarlo desde un escenario, creo que no hay nada que lo reemplace. Gabriel es un gran aporte” dijo Calabrese.

Enrique Piñeyro

Grace Cámara, Nequi Galotti y Evelyn Scheidl

Guillermina Valdes

Gerard Confalonieri

Carla Calabrese y Marcela Tinayre

Machado, quien vive días plenos de desafíos y emociones, comentó: “Es la oportunidad de estar en el centro de la escena, en un Maipo que vuelve a brillar con historias que emocionan y personajes que dejan huella. Yo me preparé desde siempre porque desde chico amé la música, el teatro, la pintura, la actuación. El arte fue y es mi vida. Y estoy feliz”, concluyó.