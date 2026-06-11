Carla Calabrese celebró los 20 años de The Stage Company y anticipó su gran estreno en el Maipo: las mejores fotos de la gala

Carla Calabrese reunió a las figuras del teatro, la cultura y el espectáculo en los salones del Alvear Palace Hotel para celebrar los 20 años de The Stage Company, la productora que fundó y dirige. La gala tuvo lugar a pocos días del esperado estreno de "El curioso incidente del perro a medianoche", la nueva apuesta teatral que la tendrá como productora, directora y actriz en el histórico Teatro Maipo.
El festejo reunió a actores, directores, técnicos y colaboradores que formaron parte de las numerosas producciones impulsadas por la artista durante las últimas dos décadas. El encuentro fue además una oportunidad para reconocer el trabajo de los equipos artísticos que acompañan el desarrollo de proyectos teatrales tanto en Argentina como en España.
En este contexto, gran parte de la atención estuvo puesta en el inminente estreno de la multipremiada obra del dramaturgo británico Simon Stephens basada en la exitosa novela de Mark Haddon. La producción desembarcará el próximo 18 de junio en la sala Lino Patalano del Teatro Maipo con un elenco integrado por diecisiete actores y bajo la dirección general de Carla Calabrese.