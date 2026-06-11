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Carla Calabrese celebró los 20 años de The Stage Company y anticipó su gran estreno en el Maipo: las mejores fotos de la gala

La productora reunió a las figuras del teatro, la cultura y el espectáculo en los salones del Alvear Palace Hotel.

Carla Calabrese junto a su marido Enrique Piñeyro y su hijo Teo Piñeyro
Carla Calabrese junto a su marido Enrique Piñeyro y su hijo Teo Piñeyro | Prensa

Carla Calabrese reunió a las figuras del teatro, la cultura y el espectáculo en los salones del Alvear Palace Hotel para celebrar los 20 años de The Stage Company, la productora que fundó y dirige. La gala tuvo lugar a pocos días del esperado estreno de "El curioso incidente del perro a medianoche", la nueva apuesta teatral que la tendrá como productora, directora y actriz en el histórico Teatro Maipo.

Los 20 años de The Stage Company
Carla Calabrese en los 20 años de The Stage Company

El festejo reunió a actores, directores, técnicos y colaboradores que formaron parte de las numerosas producciones impulsadas por la artista durante las últimas dos décadas. El encuentro fue además una oportunidad para reconocer el trabajo de los equipos artísticos que acompañan el desarrollo de proyectos teatrales tanto en Argentina como en España.

Los 20 años de The Stage Company
Los 20 años de The Stage Company

En este contexto, gran parte de la atención estuvo puesta en el inminente estreno de la multipremiada obra del dramaturgo británico Simon Stephens basada en la exitosa novela de Mark Haddon. La producción desembarcará el próximo 18 de junio en la sala Lino Patalano del Teatro Maipo con un elenco integrado por diecisiete actores y bajo la dirección general de Carla Calabrese.

Las mejores fotos de la gala de Carla Calabrese por los 20 años de The Stage Company

Los 20 años de THE STAGE COMPANY
Carla Calabrese junto con Fernan Saguier y su esposa Pamela Marcuzzi de Saguier
Los 20 años de The Stage Company
Emma Giménez Zapiola
Los 20 años de The Stage Company
Eleonora Cassano y Sergio Albertoni
Los 20 años de THE STAGE COMPANY
Jessica Abouchain - Josefina Tajes - Iñaki Aldao 
Los 20 años de THE STAGE COMPANY
Georgie Neuss y su esposa Taína Laurino - Mercedes Alfonsín y Juan Vera
Los 20 años de THE STAGE COMPANY
Santiago Maratea y Carla Calabrese - Mela Lenoir y Bruno Pedicone
Los 20 años de THE STAGE COMPANY
Carla Calabrese y Anita Vidal
Los 20 años de THE STAGE COMPANY
Carla Calabrese con Mela Lenoir, Pato Witis y Enrique Piñeyro
Los 20 años de THE STAGE COMPANY
Gabriela Guerrero Marthineitz, Rodolfo Borda, Elio Marqui y Carla Calabrese

Fotos: Gentileza THE STAGE COMPANY

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