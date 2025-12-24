Cómo sigue la salud de Sol, la hermana de Lionel Messi, a días de su grave accidente

María Sol, la hermana de Lionel Messi, atraviesa días de recuperación tras su grave accidente en Miami y ya se encuentra en el país. Las novedades sobre cómo sigue su salud muestran un proceso en marcha, acompañado por su familia y con atención médica que marca cada etapa de su evolución. La decisión de regresar a la Argentina le permitió contar con un entorno cercano y el acompañamiento necesario para transitar esta etapa.

María Sol Messi se recupera tras su grave accidente en Miami

María Sol Messi, la hermana de Lionel Messi, regresó a la Argentina luego del accidente sufrido en Miami y continúa con cuidados específicos. La información sobre cómo sigue su salud refleja un cuadro estable, con detalles que permiten conocer el avance de su recuperación en los últimos días. El entorno familiar se convirtió en un sostén fundamental para acompañar cada paso.

María Sol Messi y su pareja

El episodio ocurrió cuando se descompensó mientras conducía su vehículo y perdió el control, lo que derivó en un impacto contra una pared. La información fue confirmada por el periodista Ángel de Brito en el programa LAM (América), tras conversar con Celia Cuccittini, madre del astro argentino.

Según relató el periodista, la joven de 32 años se descompensó mientras manejaba y eso provocó el choque. El conductor explicó: “María Sol se descompensó mientras conducía su vehículo, perdió el control y terminó protagonizando un accidente con consecuencias físicas importantes”. Tras el impacto, la diseñadora sufrió lesiones que obligaron a suspender su casamiento, previsto para los primeros días de enero en Rosario.

Entre las consecuencias del accidente de María Sol Messi se registraron una fractura de dos vértebras, una lesión en el talón y quemaduras en una muñeca. Estas heridas requieren un proceso de rehabilitación, aunque desde su entorno confirmaron que se encuentra fuera de peligro y ya está en Argentina para continuar con los cuidados médicos correspondientes.

El testimonio de Celia Cuccitini tras el grave accidente que sufrió María Sol Messi

En este contexto, la madre de Lionel Messi, Celia Cuccittini, fue quien brindó detalles sobre el estado de salud de su hija. En diálogo con Ángel de Brito, aseguró que la joven está siendo atendida y que la prioridad es su recuperación. “Está bien y ya está en Argentina”, señaló, llevando tranquilidad sobre la evolución de su cuadro.

Por su parte, el conductor de LAM destacó que, pese a la gravedad inicial del accidente, la evolución es positiva. “Está fuera de peligro, pero las lesiones son significativas y demandan tiempo de rehabilitación”, agregó. Tras el accidente en Miami, María Sol regresó al país para continuar con su recuperación rodeada de su familia.

María Sol Messi atraviesa una etapa de recuperación luego del accidente sufrido en Miami. Las fracturas y quemaduras que padeció requieren rehabilitación, pero ya está en Argentina y fuera de peligro. La confirmación de su madre, Celia Cuccittini, permitió conocer el estado actual de la joven. A días del episodio, la prioridad está puesta en su salud y en el acompañamiento familiar.

