El look de Anita García Moritán para visitar a Papá Noel en Navidad: vestido floreado y las sandalias más chic de la temporada

En la previa de Nochebuena, Roberto García Moritán compartió en sus redes sociales una postal familiar que enterneció a sus seguidores. El economista posó junto a su hija, Ana García Moritán, durante una clásica visita a Papá Noel en un reconocido shopping porteño, una tradición infaltable de diciembre que, año tras año, se renueva con imágenes cargadas de ilusión y espíritu navideño.

Sin embargo, más allá del tierno encuentro con el personaje, hubo un detalle que se robó todas las miradas: el delicado look de la nena, ideal para celebrar las fiestas.

El look de Anita García Moritán para visitar a Papá Noel en Navidad

Ana García Moritán lució un outfit fresco, cómodo y muy dulce, perfecto para una tarde de paseo familiar. El vestido, sin mangas y de color crema, se destacó por su estampado floral en tonos suaves, con dominio de rosados que aportan un aire romántico y clásico. El corte suelto, con una falda amplia, refuerza ese estilo infantil y liviano que resulta tan adecuado para las altas temperaturas de diciembre, además de permitir libertad de movimiento, un detalle clave cuando se trata de looks para chicos.

Roberto y Ana García Moritán junto a Papá Noel

El peinado acompañó la estética delicada del conjunto. La nena llevó una raya al costado y parte del pelo recogido hacia atrás con una pequeña trenza. Un styling simple pero cuidado, que suma dulzura y mantiene un espíritu natural.

En cuanto al calzado, Anita eligió unas sandalias rosadas, abiertas y con tiras, ajustadas al tobillo. Cómodas y funcionales, resultan ideales para una salida casual y armonizan a la perfección con la paleta del vestido, reforzando la coherencia del look.

Ana García Moritán

La imagen, publicada por Roberto García Moritán, no solo reflejó un momento familiar entrañable, sino que también confirmó cómo los looks infantiles simples, frescos y en tonos suaves siguen siendo los grandes aliados para las celebraciones de fin de año. Una postal navideña que combina tradición, ternura y estilo en su justa medida.