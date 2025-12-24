Así fue el cumpleaños de 40 de Vicky Xipolitakis: en Camboriú, con tortas de arena y dress code rosa

Vicky Xipolitakis celebró sus 40 años en Camboriú con un festejo que combinó playa, color y un dress code rosa que marcaron la diferencia y convirtieron la arena en parte central de la celebración. Entre música, juegos y actividades al aire libre, los invitados disfrutaron de un clima relajado que acompañó cada momento.

La increíble celebración de Vicky Xipolitakis por su cumpleaños 40

Vicky Xipolitakis eligió Camboriú para recibir sus 40 años con una propuesta distinta, donde el dress code rosa y las tortas de arena fueron protagonistas de un encuentro que reunió a familiares y amigos frente al mar. El festejo se extendió durante toda la jornada, con actividades pensadas para grandes y chicos que aportaron dinamismo y frescura.

Vicky Xipolitakis

La celebración por el cumpleaños de la modelo se realizó en la playa, disfrutando de un día de sol junto a sus seres queridos. Desde temprano, los invitados comenzaron a llegar siguiendo la consigna que colocó la mediática, todos con remeras en color rosa que tenían en común una inscripción: “Cumple Vicky”. El tono elegido se reflejó en vestidos, camisas, accesorios y hasta en detalles de maquillaje.

La propuesta de Vicky Xipolitakis fue sencilla pero original: aprovechar la costa, compartir juegos y construir tortas de arena que reemplazaron a las tradicionales tortas de cumpleaños. “Un CUMPLE especial y muy FELIZ en FAMILIA. Gracias por tanto amor, me llenan de felicidad; esto sucede cuando es REAL. A seguir festejando, la vida es una sola. Brindo por ustedes”, escribió en sus redes sociales.

Vicky Xipolitakis

Uno de los momentos más llamativos fue la construcción de tortas de arena. Con moldes, palas y creatividad, los invitados levantaron estructuras para simbolizar el cumpleaños de 40. Algunas tortas fueron decoradas con flores naturales y objetos playeros, mientras que otras se destacaron por su tamaño y originalidad.

El increíble look que lució Vicky Xipolitakis para su cumpleaños

En uno de los videos que compartió Vicky Xipolitakis en su cuenta de Instagram se la puede ver en el interior de un camarote. Pero lo que más sorprendió a sus seguidores fue el look con el que se lució. Su atuendo estaba compuesto por un vestido corto de escote pronunciado con la espalda al descubierto en color plateado con lentejuelas y algunos detalles con plumas. Además, sumó unas botas bucaneras en tono rojo.

En el posteo de la modelo se pudo apreciar cómo decoraron la habitación que comparte junto a su hijo. El espacio estuvo repleto de guirnaldas en colores plateado y rosado. También se vieron globos de distintos colores. Pero la gran estrella fue la torta de varios pisos en color dorado, simbolizando el mar. En cada uno de los pisos se podían ver distintas inscripciones deseándole feliz cumpleaños a la mediática.

Vicky Xipolitakis cerró su cumpleaños de 40 en Camboriú con una propuesta marcada por el dress code rosa y las tortas de arena que dieron identidad al festejo. La jornada frente al mar reunió a invitados en un entorno natural donde cada detalle acompañó la celebración, dejando como resultado una experiencia distinta.

VDV