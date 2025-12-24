Así será la Navidad de Mauro Icardi y la China Suárez con Isabella y Francesca

La llegada de Mauro Icardi a la Argentina no pasó desapercibida. El delantero arribó a Buenos Aires en un vuelo privado proveniente de Turquía, acompañado por La China Suárez, en medio de un contexto sensible atravesado por definiciones judiciales y un fuerte interés mediático en torno a su vínculo con Wanda Nara y sus hijas.

Desde Aeroparque Jorge Newbery, Mauro Icardi se trasladó directamente al Chateau Libertador, en Núñez, donde estaba pautado el reencuentro con Isabella y Francesca. El encuentro se realizó bajo estricta reserva y marcó un punto clave en la reorganización familiar de cara a las fiestas, luego de varios días de tensión y negociaciones.

Cómo será la Navidad de Mauro Icardi y la China Suárez

Según se informó en el programa Puro Show, Mauro Icardi y la China Suárez pasarán la Nochebuena en la llamada “Casa de los Sueños”, la propiedad que el futbolista posee en Nordelta. Allí celebrarán la Navidad junto a Isabella y Francesca, las hijas que tuvo con Wanda Nara, y los hijos de la actriz.

La organización de las fiestas no fue sencilla y requirió acuerdos precisos. Está establecido que las niñas permanecerán con su padre hasta el 27 de diciembre. Ese día, a las 11 de la mañana, Mauro deberá llevarlas nuevamente al Chateau Libertador, donde las esperará Wanda Nara para que puedan pasar Año Nuevo junto a su madre. Según explicó Angie Balbiani, las menores cuentan con autorización judicial para viajar a Punta del Este, algo que hasta hace poco no estaba permitido, lo que evidencia un cambio reciente en la situación legal entre las partes.

El reencuentro entre Mauro Icardi e Isabella y Francesca se concretó en Buenos Aires en un contexto cuidadosamente organizado. De acuerdo a lo revelado en DDM, Wanda Nara se encontraba en el edificio aguardando la llegada del futbolista, con la intención de que todo se desarrollara de manera ordenada y sin exposición.

Sin embargo, la conductora debió retirarse antes de que se realizara la entrega debido a un compromiso laboral con la grabación de MasterChef. Finalmente, fueron empleadas del lugar quienes quedaron a cargo de entregar a las niñas a Mauro Icardi, respetando el protocolo previsto. De este modo, y luego de semanas cargadas de conflictos, la Navidad se presenta como una tregua necesaria, al menos por unos días, para priorizar el bienestar de las niñas.