Isidro Fort salió del hospital y Rocío Marengo festejó con un conmovedor video: "Mamá llora, no importa cuando lean esto"

En vísperas de Nochebuena, Rocío Marengo vivió uno de los momentos más esperados desde que se convirtió en mamá: el alta médica de su hijo Isidro Fort, quien permaneció varias semanas en neonatología. Después de días de espera, controles y angustia, el pequeño finalmente pudo irse a casa con su familia, un hecho que Rocío celebró con emoción en sus redes.

Rocío Marengo y el alta médica de Isidro Fort en vísperas de Navidad

A través de un video y una imagen publicada en su cuenta de Instagram, Rocío Marengo dejó ver la ternura del momento y su profunda gratitud. "Mamá llora, no importa cuando lean esto", escribió junto a una postal de Isidro Fort dormido, acompañado de un peluche que parece custodiarlo, frase que rápidamente conmovió a sus seguidores. La escena transmitió una mezcla de alivio, amor y certidumbre de que la etapa más compleja quedaba atrás.

Rocío Marengo compartió en redes la emoción por el regreso de su hijo a casa tras recibir el alta médica.

El alta de Isidro significó mucho más que un traslado: representa el inicio de la vida cotidiana de la familia Marengo-Fort después de semanas de incertidumbre y cuidados intensivos. El bebé había nacido el 3 de diciembre y, debido a su prematuridad, requirió atención especializada en neonatología para fortalecer su desarrollo antes de poder estar con sus padres.

Isidro Fort volvió a casa y Rocío Marengo compartió su emoción en redes

Durante ese tiempo, la actriz no dejó de compartir partes del proceso en sus redes, mostrando cómo superaba cada pequeño avance de su hijo y expresando gratitud hacia el equipo médico que lo acompañó. Además, enfrentó con firmeza y honestidad las críticas que recibió por mostrarse activa en algunos momentos, aclarando que cada instante estaba atravesado por la realidad de vivir una experiencia intensa y emocionalmente demandante.

La imagen publicada por la conductora no solo reflejó felicidad, sino también un antes y un después para la familia. Al regresar a casa con Isidro, Rocío Marengo y su pareja, Eduardo Fort, vivirán su primera Navidad junto a su hijo, un acontecimiento que muchos consideran el mejor regalo de estas fiestas. En redes, fanáticos y colegas celebraron la noticia, multiplicando los mensajes de cariño y buenos deseos a la familia. Para Rocío, que transitó un camino lleno de expectativas, esfuerzos y emociones, este momento simboliza la recompensa más profunda: ver a su bebé sano y comenzar juntos una etapa tan esperada.