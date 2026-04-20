Tras ser condenado, cómo seguirá la vida de Felipe Pettinato

Este lunes 20 de abril, la Justicia dictó sentencia en uno de los casos más resonantes de los últimos años y determinó la responsabilidad penal de Felipe Pettinato por el incendio que terminó con la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. En este marco, el fallo estableció una pena de tres años de prisión en suspenso, lo que implica que el hijo del reconocido conductor no deberá cumplir condena efectiva en una cárcel, aunque sí estará sujeto a una serie de condiciones estrictas durante el plazo fijado.

Así serán los próximos 36 meses de Felipe Pettinato

Durante la lectura del veredicto, se confirmó que Felipe Pettinato fue hallado culpable del delito de estrago doloso seguido de muerte, figura prevista en el Código Penal para hechos que generan un peligro común y consecuencias fatales hacia un tercero. Según trascendió en los medios, el tribunal fundamentó su decisión en las pruebas reunidas a lo largo del proceso judicial y en la reconstrucción de los hechos ocurridos durante el incendio que causó la tragedia. Desde el ámbito judicial indicaron que la sentencia se encuadra dentro del artículo 189, en su segundo párrafo, que contempla penas para incendios con desenlaces mortales.

Felipe Pettinato y Melchor Rodrigo | Instagram

No obstante, la condena en suspenso implica una serie de obligaciones que el acusado deberá cumplir para mantener el beneficio de no ir a prisión. En concreto, en la resolución se detalló que deberá “fijar residencia y someterse al cuidado de la dirección de control y asistencia de ejecución penal”, además de continuar con los tratamientos médicos vinculados a su rehabilitación. También se remarcó la importancia de que siga con su proceso terapéutico por consumo problemático de sustancias, condición que el tribunal consideró relevante en el análisis del caso.

Felipe Pettinato en el registro genético del Estado

Otro de los puntos destacados del fallo es la orden de incorporar su perfil genético de Felipe Pettinato en los registros correspondientes una vez que la sentencia quede firme. En ese sentido, la disposición judicial establece que se deberá realizar la “extracción de una muestra biológica” para su inclusión en las bases previstas por la normativa vigente. Este procedimiento forma parte de los protocolos habituales en determinadas condenas y busca reforzar los sistemas de identificación y control penal.

El caso generó una fuerte repercusión pública desde el inicio, tanto por las circunstancias del incendio como por la identidad de las personas involucradas. La muerte del médico psiquiatra causó conmoción en la opinión pública debido a la magnitud del caso. En el ámbito legal, las condenas en suspenso funcionan como un mecanismo que busca evitar la prisión efectiva cuando se cumplen determinadas condiciones, siempre bajo supervisión y control estatal.

Felipe Pettinato | Instagram

Con la resolución ya dictada, se abre un nuevo round judicial debido a que ambas partes van a apelar el fallo. En el programa DDM (América TV) informaron que, por un lado, los abogados defensores pedirán la “absolución” de Felipe Pettinato ya que los letrados consideran que el condenado no sería responsable “ni por el abuso sexual ni por el incendio seguido de muerte”. En contraposición, la querella pedirá que se revea el expediente y que se aplique la pena máxima de 15 años de prisión. Cabe destacar que, el fiscal pidió cuatro años y siete meses para el excéntrico artista, pero los jueces determinaron, en primera instancia, tres años en suspenso por ser el autor material penalmente responsable del fallecimiento de Melchor Rodrigo.

NB