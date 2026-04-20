Condenaron a Felipe Pettinato por la muerte de Melchor Rodrigo: el veredicto

Este lunes 20 de abril se conoció el veredicto contra Felipe Petinatto. El hijo del músico y conductor enfrentó un juicio acusado por estrago doloso seguido de muerte de Melchor Rodrigo, por el hecho ocurrido en 2022, cuando ambos se encontraban en el departamento del joven, en el barrio porteño de Belgrano, cuando se desató un incendio que tuvo como consecuencia la muerte del doctor.

Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle como los jueces a cargo del debate oral del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, comenzado en febrero pasado y que se desarrolló de forma virtual, pasadas las 13 hs informaron su veredicto. La fiscalía había solicitado una pena de 4 años y siete meses de prisión, la querella 15 años de cárcel y la defensa la absolución del imputado.

Finalmente, recibió la condena de tres años de prisión en suspenso. Felipe Pettinato fue hallado culpable por incendio culposo seguido de muerte, según expresó el periodista de policiales Mauro Szeta en redes sociales.

Noticia en desarrollo