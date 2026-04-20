Murió Luis Brandoni

Por la madrugada de esta lunes 20 de abril, se conoció la triste información de la muerte de Luis Brandoni, quien había sido internado hace 10 días tras sufrir un accidente doméstico en su hogar. El actor de 86 años es un emblema en el mundo del arte de la argentina, con una extensa carrera en cine, teatro y televisión,

“Se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, fueron las palabras del comunicado de Carlos Rottemberg, desde la cuenta de X del Multiteatro, quien confirmó la triste información.

Noticia en desarrollo