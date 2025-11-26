En medio de la separación de bienes con Martín Demichelis, Evangelina Anderson estaría empezando un romance con Ian Lucas, su compañero de MasterChef Celebrity. La feliz noticia fue confirmada por Nadia Epstein en A la tarde (América TV) y, al consultar a Luis Ventura sobre los rumores, el periodista reveló un secreto que tenía guardado hace semanas.

Confirman que Ian Lucas y Evangelina Anderson están de novios: el secreto que guardó Luis Ventura

Todo comenzó cuando Nadia Epstein aseguró en vivo que podía “confirmarlo por alguien muy, muy allegado a él”. Sin dar rodeos, la panelista reveló que Evangelina Anderson estaría iniciando una relación con Ian Lucas, a quien describió como “un youtuber súper conocido y exitoso” que hoy participa del reality de cocina. Según detalló, el creador de contenido, popular en redes y dueño de una enorme comunidad online, incluso tendría una fortuna comparable a la de Martín Demichelis, algo que sorprendió al resto del panel.

Mientras contaba la historia, la ex Gran Hermano sembró intriga al afirmar que uno de los integrantes de A la tarde ya había visto a la pareja junta en más de una oportunidad. Fue entonces cuando todas las miradas apuntaron a Luis Ventura. “Me dijeron: ‘Qué raro que Ventura no lo cuente, si los vio muchas veces juntos’”, agregó la panelista, generando un clima de tensión y expectativa en el estudio.

Acorralado por sus compañeros, Luis Ventura no negó la información y alimentó aún más el misterio. Entre bromas y presión del resto del panel, deslizó que no solo los había visto, sino que también tendría fotos de esos encuentros. “No podemos ir a ver”, insistían desde la mesa, mientras todos pedían revisar su celular para confirmar la versión.

Evangelina Anderson e Ian Lucas en MasterChef Celebrity

Aunque el periodista no mostró las imágenes al aire, quedó claro que el romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas ya no es solo un rumor. Y que, tal como anticipó el ciclo de América TV, el vínculo habría comenzado hace varias semanas en MasterChef Celebrity, con encuentros que muchos en el medio ya daban por confirmados.