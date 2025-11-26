Masterchef Celebrity: el gesto de Evangelina Anderson con Ian Lucas que confirmaría el romance

Evangelina Anderson e Ian Lucas se volvieron protagonistas de rumores de romance, al notarse una gran cercanía entre ellos. La modelo está atravesando un complicado divorcio de Martín Demichelis, luego de que su separación se volviera una de las más polémicas de la televisión argentina. En este contexto, llegó a MasterChef Celebrity, donde conoció al influencer y se mostraron unidos en redes sociales. Sin embargo, mientras crecen las dudas de los usuarios, llamó la atención un tierno gesto, que confirmaría su relación.

Evangelina Anderson, Ian Lucas

Entre lágirmas y corazones, el gesto de Evangelina Anderson que confirmaría su amor con Ian Lucas

Ian Lucas es uno de los participantes de MasterChef Celebrity que más busca las sonrisas del jurado y sus compañeros. En todo momento, se muestra optimista y dispuesto a aprender de todos los platos que prepara. Sin embargo, hay días donde los sentimientos salen a la luz, y las lágrimas toman el protagonismo del programa. Esto mismo le ocurrió al influencer, quien no pudo aguantar el llanto, y recibió un tierno gesto de Evangelina Anderson, que provocó dudas.

En su cuenta de Instagram, compartió el video de un plato que siempre le cocinaba a su hermano en momentos difíciles. "Hoy vieron una parte de mí que nunca les mostré. Si me ven siempre con una sonrisa es porque les quiero transmitir eso a ustedes, felicidad. Pero también soy esto", escribió, junto a un corazón blanco. El llanto en el programa se contagió a todos los presentes, y en las redes sociales Anderson decidió pronunciarse. "Te amo/quiero", expresó, junto a un emoji del corazón rojo. Esto llamó la atención, dado los rumores de romance y la cercanía que mostraron en los últimos días.

El gesto de Evangelina Anderson con Ian Lucas

Los rumores de romance que envuelven a Evangelina Anderson e Ian Lucas

Este martes en A La Tarde (América TV), Luis Ventura aseguró que Ian Lucas probó su suerte con Evangelina Anderson, en medio de las reuniones y las cercanías que mantienen los participantes de MasterChef Celebrity. Según dijeron, él la habría intentado invitar a salir, lo que provocó una revolución entre los usuarios que los siguen. “Para mí que los hijos de Evangelina lo admiran a Ian, y de ahí un poco la relación. Yo no veo a Evangelina con este muchacho. Lo veo muy chico”, opinó Cora Deberbieri, siendo una de las portavoces de los que opinan que son de mundos opuestos.

Sin embargo, en medio de los rumores de romance, Evangelina Anderson e Ian Lucas se siguen mostrando unidos por el compañerismo del programa, y en las redes sociales. MasterChef Celebrity reúne a diversas celebridades de distintas edades, y forja nuevas relaciones entre ellos. Fue así que las miradas se las llevaron la modelo y el influencer, y no dudaron en confirmar la cercanía que tienen, incentivando las dudas a su alrededor.

A.E