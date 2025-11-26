Revelaron detalles de la división de bienes de Evangelina Anderson y Martín Demichelis: quién saldrá "ganando"

A mediados de este año, Evangelina Anderson y Martín Demichelis decidieron poner punto final a su relación que duró 18 años. Si bien la modelo desde el minuto uno sostuvo que la separación se dio en buenos términos, lo cierto es que esto podría verse opacado tras la repartición de una multimillonaria fortuna que la pareja cosechó en Europa.

Según fuentes cercanas a la expareja, la repartición de bienes no sería de un 50 y un 50, viéndose perjudicada la concursante de MasterChef Celebrity, quien habría renunciado a su prometedora carrera en los medios para acompañar al padre de sus hijos a desenvolverse como un alto deportista en la élite del fútbol.

Todos los detalles del divorcio de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

La vuelta a la popularidad de Evangelina Anderson tras su participación en MasterChef Celebrity la puso en el ojo mediático nuevamente. Asimismo, y en paralelo, la ruptura sentimental con Martín Demichelis generó el interés de los programas de espectáculos debido a la jugosa fortuna que deberán dividirse. No obstante, al parecer, esta distribución no sería equitativa. Cora Debarbieri en A La Tarde (América TV) contó los pormenores de las negociaciones que los letrados de ambos estarían llevando a cabo.

Es por esta razón que reveló el contenido de la conversación que mantuvo con Jessica Brigardi, abogada de la concursante del ciclo de Telefe: “Me dijo que están trabajando con los abogados de la otra parte, que están comenzando con las primeras charlas. No me da detalles porque me habla del secreto profesional, de que este es un caso de familia y quieren respetar un poquito”.

En este marco, Daniel Fava fue más allá de lo que está declarado. “El punto clave de este divorcio no es lo que se sabe que hay, sino lo que no está a la vista de todos”, explicó dejando en claro que él saldría "ganando". “Atención porque estamos hablando de millones y millones y millones de dólares”, agregó Karina Mazzoco.

Al tratarse de una personalidad destacada del fútbol profesional tanto en su carrera como futbolista como en su nueva faceta como entrenador, Demichelis logró ser propietario de una verdadera fortuna. “Como jugador y como técnico hay 80 millones de dólares en juego. Era un jugador y después un técnico de aproximadamente 6-7 millones de dólares al año de contrato”, dijo Fava, mientras amplió: “A los 80 le tenemos que empezar a sumar las propiedades. Por eso vamos a llegar a la suma de 100 palos a repartir”.

La contundente estrategia de Evangelina Anderson

Como era de esperarse, el panel debatió acerca de las presuntas estrategias mediáticas de Evangelina Anderson para mostrar que, ante las adversidades, ella cuenta con profesionales que velan por sus intereses económicos. Hace unos días, publicó en sus historias de su cuenta personal de Instagram una sugerente foto con Fernando Burlando y su actual letrada, donde resaltó: “Con este equipo de bogas, qué protegida me siento”.

Para los analistas, esto sería un dardo para su ex con quien mantiene un litigio judicial por la repartición del patrimonio conyugal. Pero, ella mantiene un completo hermetismo frente a cámaras cada vez que se le pregunta por el fin de su matrimonio.

Ya instalada en Argentina y sin ánimos de regresar a Europa -al menos por ahora-, Evangelina Anderson disfruta de su nueva etapa laboral siendo una de las concursantes destacadas de MasterChef Celebrity. En el plano sentimental, se comenzó a rumorear que podría estar iniciando un amorío con Ian Lucas, a quien le lleva una pronunciada diferencia de edad. Hasta el momento, ninguno de los dos ha desmentido o confirmado estos supuestos fogoneando así la incertidumbre entre sus seguidores.

