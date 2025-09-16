En las últimas horas, una triste noticia sorprendió a los fanáticos de Hollywood. Robert Redford, el icónico actor y director, murió a sus 89 años. El artista fue protagonista de grandes títulos como "Propuesta indecente", "África Mía" o "Capitán América y el Soldado del Invierno", como también estuvo en el detrás de la idea creativa de producciones que ganaron los Oscar como "Ordinary people". Cindi Berger, directora ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK, fue la encargada de confirmar el suceso.

Robert Redford

¿De qué murió Robert Redford, el icónico actor de 89 años?

Robert Redford es uno de los actores más reconocidos de Hollywood y por todos los cinéfilos. Su participación en importantes películas lo volvieron uno de los más queridos y de los "galanes" que marcaron a diversas generaciones. Nacido en Santa Mónica, California, en 1936, protagonizó desde títulos románticos y dramáticos hasta western famosos, con su interpretando de Sundance Kid, en lo que se convertiría en el papel más famoso de su carrera.

Robert Redford

"Propuesta indecente" fue otro de los títulos más reconocidos del actor, junto con Demi Moore, que logró imponer alrededor del mundo una pregunta que movilizó a las parejas. En 1980, hizo su debut como director con "Ordinary People", que ganó el Premio de la Academia a la Mejor Película, y Redford recibió el premio al Mejor Director. Continuó en su rol detrás de las cámaras, mientras lo complementaba con su trabajo actoral. Años más tard,e se convirtió en padrino del cine independiente como fundador del Sundance Film Institute.

Este 16 de septiembre, se dio a conocer que falleció a sus 89 años. Cindi Berger, directora ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK, fue la encargada de confirmar la noticia. Según explicó, murió durmiendo en su casa en Sundance, en las montañas de Utah, "rodeado de aquellos que amaba". "Lo echaremos mucho de menos. La familia solicita privacidad", cierra el comunicado que expusieron los medios de comunicación internacionales.

Demi Moore, Robert Redford

Los usuarios en redes sociales no tardaron en hacer viral la noticia, y en dar sus mensajes a la familia, expresando su amor por el actor. Robert Redford fue uno de los artistas que lograron marcar a varias generaciones, con las diversas películas en las que fueron parte con el correr de los años. Este martes, dieron a conocer su fallecimiento, sin especificar las causas, y sus fanáticos recordaron todas las producciones que realizó para Hollywood.

A.E