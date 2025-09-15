La hermana de Thiago Medina cruzó a Georgina Barbarossa y defendió a su familia

Tras el grave accidente en moto que sufrió Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, la familia permanece en vilo esperando novedades sobre su estado de salud. En medio de esa situación, su hermana Camila Deniz habló en A la Barbarossa, donde protagonizó un tenso cruce con Georgina Barbarossa al defender a su clan y pedir respeto en este momento delicado.

Thiago Medina

Thiago Medina, de 22 años, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en el partido de Moreno, luego de haber sufrido un fuerte accidente con su moto en la zona de Francisco Álvarez. Desde entonces, sus familiares se volcaron a los medios y a las redes sociales para pedir una cadena de oración, mientras esperan partes médicos que confirmen cómo evoluciona su cuadro.

La hermana de Thiago Medina reveló cómo se encuentra la familia

En un contacto telefónico con A la Barbarossa, Camila Deniz, conocida en redes como “Camilota”, relató cómo atraviesan este duro momento y destacó la fortaleza del clan. “Somos una familia unida, hay hermanos que nadie conoce como Sergio. Estamos todos juntos, siempre fue así”, expresó.

Visiblemente emocionada, la hermana de Thiago Medina agradeció los mensajes de apoyo que recibieron desde distintos sectores y resaltó la compañía de allegados y amigos. “Lo único que puedo pedir es que hagan una cadena de oración. Yo me hago la fuerte pero, por dentro, estoy hecha mi…”, confesó entre lágrimas.

El cruce de la hermana de Thiago Medina con Georgina Barbarossa por Daniela Celis

Durante la charla, Georgina Barbarossa intentó ahondar en la relación entre Thiago y Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, a quien Camila había mencionado previamente. Sin embargo, la respuesta fue tajante. “No es momento de preguntar eso. No es momento”, lanzó de manera firme la hermana del ex GH.

Thiago Medina y Camila Medina

La consulta de Georgina Barbarossa generó incomodidad a Camila Deniz, quien evitó dar detalles sobre la separación ocurrida a comienzos de año. Pese a eso, remarcó el gesto de Daniela Celis, quien se acercó a la familia en este contexto difícil y aportó contención. La situación evidenció la tensión del momento y, al mismo tiempo, la firmeza de Camilota para proteger a su hermano y mantener el foco en la recuperación. Con el pedido de oración como eje central, la familia de Thiago Medina se muestra unida mientras esperan avances en la salud del joven, que continúa bajo pronóstico reservado en terapia intensiva.