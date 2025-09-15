El desesperado pedido de Santiago del Moro por el accidente de Thiago Medina

Santiago del Moro compartió un mensaje de apoyo en medio de la preocupación por Thiago Medina, quien atraviesa una etapa delicada tras un siniestro vial. El desesperado pedido del conductor por la salud del exparticipante de Gran Hermano reflejó el acompañamiento que sostiene desde distintos espacios, mientras se aguardan novedades sobre su evolución.

El viernes 12 de septiembre, el exparticipante de Gran Hermano sufrió un siniestro vial y desde entonces permanece internado en terapia intensiva. El joven de 22 años circulaba en moto en la localidad de Francisco Álvarez. El impacto fue fuerte y la asistencia médica llegó minutos después, trasladándolo de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

El parte médico indica que presenta un diagnóstico reservado, con asistencia respiratoria mecánica y seguimiento clínico constante. En las horas posteriores al accidente, Thiago Medina fue sometido a una intervención quirúrgica debido a lesiones en el pulmón y el bazo. El equipo que lo asiste continúa evaluando su evolución, mientras se mantiene el monitoreo permanente.

Ante esta situación, Santiago del Moro compartió un mensaje en sus redes sociales replicando la publicación de Daniela Celis, expareja del joven y madre de sus hijas mellizas. En la historia publicada, se informó que el exparticipante presenta una leve mejoría, atribuida al acompañamiento emocional y espiritual que recibe. “Thiago tiene una leve mejoría, y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían”, escribió.

En la misma línea, se destacó que Thiago Medina continúa en el mismo estado clínico, con pronóstico reservado. Esta situación llevó al locutor de radio a renovar el pedido de oración a todos sus seguidores por la pronta recuperación del exparticipante de Gran Hermano.

Cabe destacar que Santiago del Moro conoció al joven durante su participación, en 2022, en la casa más famosa del país. A través de sus redes sociales, el conductor se mostró afectado por la situación y pidió públicamente que se mantenga la cadena de oración. Su mensaje fue breve pero claro, sumando palabras de aliento y agradecimiento por el acompañamiento que recibe el joven. “Toda la luz que envían está llegando”, expresó.

Santiago del Moro acompañó de cerca la situación que atraviesa Thiago Medina y expresó su apoyo en un momento complejo. El desesperado pedido del conductor se mantuvo constante desde que se conoció la noticia, reflejando el vínculo que los une y la preocupación compartida por su evolución.

