El nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo sigue la salud del ex Gran Hermano

Thiago Medina, recordado por su paso por Gran Hermano 2022, atraviesa días decisivos tras el accidente de tránsito que lo dejó hospitalizado en el Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina

Según el último parte oficial, emitido este lunes por la tarde, el joven de 22 años permanece en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo supervisión del servicio de cirugía torácica. Los médicos señalaron que está “estable” aunque su pronóstico continúa siendo reservado.

Durante la mañana de este lunes ya se había publicado un reporte en el que se detallaba que no presentaba fiebre, que se redujo la medicación suministrada y que en breve se realizará una evaluación para precisar el estado de sus fracturas costales. Estos datos, si bien generan un poco de alivio, no modifican la gravedad del cuadro que sigue de cerca todo su entorno.

Thiago Medina

En paralelo al parte médico, la vida personal de Thiago Medina se volvió a poner en primer plano. Su expareja, Daniela Celis, se acercó al hospital acompañada por Romina Uhrig, con quien compartió la casa más famosa del país. Además, utilizó sus redes sociales para enviar mensajes de aliento y mostró cómo sus hijas mellizas, Laia y Aimé, también acompañan a su padre con dibujos y frases llenas de amor.

El círculo más íntimo de Thiago mantiene encendida la fe y pide cadenas de oración. Su hermana mayor, Camila Deniz, conocida como Camilota, también acompaña cada paso del proceso.

El hospital difundirá nuevos partes a medida que evolucione la situación clínica. Aunque los médicos remarcan la estabilidad de Thiago Medina, advierten que las próximas evaluaciones serán determinantes para definir cómo seguirá su recuperación.

