Mauro Icardi está cerca de recuperar a sus hijas, Francesca e Isabella. O al menos eso es lo que se puede deducir de las palabras de Angie Balbiani, que habló de los antecedentes que lo favorecen y hasta instó a Wanda Nara a “negociar”.

La restitución internacional ha sido uno de los temas más mencionados en todo el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi. El futbolista quiere que sus hijas vuelvan a vivir en Turquía, sea en su casa o con la madre, mientras que la conductora reniega de esa posibilidad, dice que no puede instalarse en aquel país por cuestiones laborales. y busca que las niñas se queden en Argentina.

Mauro Icardi en Galatasaray

Una situación por demás compleja que, más allá de opiniones, también caló hondo en la posibilidad de un régimen de visitas. La propia Wanda Nara solicitó garantías extras para llegar a un acuerdo, a partir de las dudas que le genera que Isabella y Francesca viajen a Turquía. “Las chicas no pueden salir del país y, seguramente, cuando el papá tenga un rato libre vendrá a verlas (…) estamos esperando las garantías para que puedan entrar a Turquía. Lamentablemente, se ha pedido la restitución y es por eso que no pueden ir. Si no existiera eso, mis hijas estarían ahí", dijo.

La respuesta generó muchas dudas y especulaciones, pero también la rápida intromisión de Angie Balbiani. “Ella miente porque las garantías están dadas para que las chicas viajen a Turquía. La Cancillería le garantizaba una ley espejo que se respetaba que las hijas volvieran a Argentina”, aseguró.

Wanda Nara asegura que no puede irse de Argentina por su trabajo.

Tras esas palabras, anticipó que la Justicia terminaría haciéndole caso a Mauro Icardi. Agregó, dejando claro que, desde su visión, el futbolista ganará esta disputa. “Es duro lo de la restitución internacional, no va a ser algo sencillo. Mauro lo está tramitando. Van en vías de eso y la Argentina, por lo general, accede a las restituciones internacionales. Yo si fuera Wanda trataría de negociar de la mejor manera posible”, sentenció.

La China Suárez y Mauro Icardi acaban de estrenar casa en Turquía.

Aunque en una primera instancia pareciera tratarse de una mera opinión personal por parte de Angie Balbiani, lo cierto es que acompañó la misma de los antecedentes que, según ella, inclinarían la balanza a favor de Mauro Icardi en su disputa contra Wanda Nara. Una situación que, de igual manera, parece tener, todavía, muchos más capítulos por venir.