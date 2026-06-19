Revelan los detalles de la feroz interna en Luzu con Nico Occhiato: "Uno de los productores echados intentó chequear la información"

El escándalo que se desató después de que Florencia Peña difundiera una información falsa sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi, provocó una nueva crisis interna en Luzu TV. Mientras continúa el debate sobre lo que ocurrió en El Show del Verano, surgieron nuevos detalles acerca del clima que se vive puertas adentro en la señal conducida por Nico Occhiato.

Malestar de los trabajadores de Nico Occhiato tras el escándalo por al fake news

Según contaron en Primicias Ya, el programa de América TV que conducen Marina Calabró y Luis Ventura, existe un fuerte descontento entre los productores de Luzu TV debido a la decisión de Nico Occhiato al despedir a los empleados del programa.

Nico Occhiato

En ese marco, el periodista Rafa Juy comentó que los trabajadores cuestionaron que el líder de la señal no aceptó las disculpas del equipo de producción: “Hay una interna entre los productores que se quedaron y los que se fueron. No están muy contentos con que no los hayan disculpado por única vez por el error cometido. De todas formas, nadie quiere hablar”.

Flor Peña y Marley

Además, el notero de América dio a conocer que por una orden de la dirección de Luzu, los empleados no pueden dar declaraciones: "Cuando Nico baja la orden, nadie habla, nadie habla. Por lo menos nadie habla frente a la pantalla". Y sobre la nueva interna, cerró: "No solamente hay problemas entre Florencia Peña y Nico Occhiato, sino también hay cierta interna porque muchos productores no están de acuerdo con la decisión quizá introspectiva que tomó Nico. O sea, hay muchos productores que la entienden a Florencia".

Otro conflicto que sacude a Nico Occhiato en Luzu TV

El periodista Santiago Sposato aportó datos sobre las medidas tomadas en Luzu contra algunos miembros del equipo que fueron desvinculados. "Todos sabemos que echaron a dos productores y a Florencia Peña. Pero ¿qué pasó? Uno de los dos productores echados salió del aire a chequear la información, según me dicen, por pedido de Fede Hoffman. Fede lo llama y le dice, se está diciendo esto, chequealo y fíjense, háblalo con Guido y Nico antes de tirar algo al aire. Bueno, ¿qué pasa? Cuando ese productor vuelve de intentar chequear la información, ya lo estaban contando al aire”, reveló.

Nico Occhiato

Además, Sposato detalló: "Entonces ese es el chico que ustedes ven al lado de la productora que está hablando con el micrófono y está mirando el celular, porque está intentando chequearlo. Y a ese chico lo echaron también. Y es uno de los enojos de producción. ¿Por qué lo echás a él que fue a chequear algo, no pudo, volvió y ya lo estaban contando al aire? Claro, por eso los productores están enojados".

De esta manera, el conflicto interno en la señal que dirige Nico Occhiato refleja la magnitud con la que escaló el error cometido por Florencia Peña y que parece seguir aún latente puertas adentro del canal.