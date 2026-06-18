Antonela Roccuzzo habló de la importancia de los padres de Lionel Messi y los suyos en la crianza de sus hijos

Antonela Roccuzzo ha construido una imagen pública ligada al mundo de la moda, los negocios y las redes sociales. Sin embargo, cada vez que habla de su vida personal, suele poner el foco en la familia, la crianza de sus hijos y los valores que marcaron su infancia en Rosario.

Antonela Roccuzzo junto a Thiago, Mateo y Ciro

En una entrevista con la revista Vogue, la empresaria reflexionó sobre la manera en que construye la vida familiar junto a Lionel Messi y reveló que muchas de las enseñanzas que transmiten a Thiago, Mateo y Ciro, tienen su origen en la educación que recibieron tanto de sus propios padres como de los del futbolista. Para ambos, esas raíces continúan siendo una guía fundamental en el día a día.

Antonela Roccuzzo reveló qué busca transmitirles a sus hijos

Durante la conversación, Antonela Roccuzzo aseguró que una de sus principales prioridades es que sus hijos crezcan con respeto por los demás y aprendan a valorar las cosas importantes de la vida: “Quiero que tengan buenos valores, que sean respetuosos con las personas, que valoren las cosas”, expresó al referirse a la educación que intenta brindarles junto al capitán de la Selección Argentina.

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo junto a Thiago, Mateo y Ciro

Antonela Roccuzzo explicó que gran parte de esas enseñanzas provienen de los ejemplos que recibió durante su infancia y de los valores que también marcaron la vida de Lionel Messi. En ese sentido, destacó la importancia que tuvieron sus padres y sus suegros en la formación de ambos: “Es fundamental que sepan que no somos más que nadie e intentamos transmitirles los códigos de nuestros padres”, sostuvo.

La organización familiar de Antonela Roccuzzo junto a Lionel Messi

Además de hablar sobre los valores que intentan inculcar en sus hijos, Antonela Roccuzzo también se refirió a la dinámica familiar que comparte con Lionel Messi y a la importancia de acompañar de cerca el crecimiento de Thiago, Mateo y Ciro. Y es que, según reveló, ambos procuran organizar sus compromisos para disponer de tiempo de calidad junto a los chicos.

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo junto a Thiago, Mateo y Ciro

La empresaria también explicó que durante una etapa de su vida decidió dedicar gran parte de su tiempo a la crianza de sus hijos. Con el paso de los años y a medida que ellos fueron creciendo, comenzó a desarrollar nuevos proyectos personales y profesionales, aunque siempre manteniendo a la familia como una de sus prioridades. De esta manera, Antonela Roccuzzo dejó claro que las enseñanzas recibidas de sus padres y de los de Lionel Messi siguen teniendo un papel central en su hogar.