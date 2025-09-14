"Vos podés papá": el conmovedor cartel de Laia y Aimé, las hijas de Thiago Medina

Thiago Medina atraviesa horas claves en su recuperación tras el grave accidente de tránsito que sufrió un par de días atrás. Mientras continúa internado en terapia intensiva, una imagen difundida en redes sociales mostró la manera en que sus hijas pequeñas encontraron un modo de acompañarlo en este difícil momento.

El conmovedor cartel de Laia y Aimé, las pequeñas hijas de Thiago Medina

La fotografía compartida por Camilota, hermana del ex Gran Hermano, dejó ver un cartel realizado a nombre de Aimé y Laia, las gemelas que Medina tiene con Daniela Celis. En la hoja, escrita en letras de imprenta, podía leerse: “Vos podés papá. Te amamos mucho”, junto a un corazón. El detalle más emotivo fueron las huellas de las palmas de las niñas, plasmadas como sello personal de apoyo.

El cartel de las hijas de Thiago Medina

La postal comenzó a circular rápidamente y se transformó en parte de la vigilia que se sostiene alrededor de la salud del joven. Aimé y Laia, que nacieron el 29 de enero de 2024, apenas superan el año y medio de vida. Su gesto, replicado por familiares y seguidores, se sumó a los mensajes que desde hace días acompañan a Medina en su recuperación.

El accidente que lo dejó en estado crítico ocurrió la noche del 12 de septiembre en la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. Thiago conducía su moto Honda Tornado cuando, entre las 20.30 y las 21, impactó en circunstancias que todavía se investigan. El Sistema de Emergencias lo trasladó de inmediato al Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Ya en el centro de salud, el joven de 22 años fue intervenido de urgencia. Según detalló Daniela Celis en redes sociales, los médicos detectaron un pulmón comprometido, daño en un riñón y la necesidad de extirparle el bazo. Desde entonces permanece conectado a un respirador, con pronóstico reservado y bajo control constante.

Thiago Medina y sus hijas

Las imágenes registradas a la salida del hospital reflejaron la angustia familiar. Daniela Celis y Camilota fueron captadas por las cámaras mientras salían abrazadas del centro de salud, sin responder preguntas de la prensa.

En este contexto, el cartel de Aimé y Laia se convirtió en uno de los retratos más emotivos de la recuperación del ex participante de Gran Hermano. Este mensaje fue una gran expresión pensada por la familia de Thiago Medina para enviar aliento en el contexto del complejo cuadro que atraviesa.

F.A