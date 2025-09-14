Cazzu reveló cómo fue el dramático momento que vivió al escribir Inti: "Dedicado a los papás presentes"

Cazzu volvió a los escenarios con un espectáculo que impactó a sus seguidores. La cantante inauguró su nueva etapa con Latinaje, una propuesta que combinó música en vivo, arte y teatralidad. Acompañada por 14 músicos, sorprendió con reversiones de clásicos, vestuarios imponentes y coreografías que mantuvieron al público en vilo a lo largo de cuatro actos.

En medio de esa intensidad hubo un pasaje profundamente emotivo. La jujeña presentó Inti, el tema inspirado en su hija, y antes de interpretarlo se dirigió a la audiencia con palabras que reflejaron un momento muy personal de su vida.

Cazzu

Cazzu se refirió en vivo al dramático momento que vivió al escribir Inti

“Esta es una canción que escribí en un momento en el que me sentía muy sola. Como a muchas mamás nos pasa cuando estamos solas con un bebé: ‘¿cómo se hace?’. Muchas cosas pasaban en mi vida, muchas confusiones, pero me daba vuelta y había una cosita ahí muy hermosa, siempre, sonriendo, porque sonríe todo el tiempo. Por eso esta canción se la quiero dedicar a todas las mamás, los papás presentes que cuidan y aman a sus hijos. Ayúdenme a cantarla porque va a ser difícil”, expresó conmovida.

El show se realizó en el Movistar Arena

El público respondió con aplausos y acompañó la interpretación, que se transformó en uno de los momentos más íntimos del show. La letra de Inti transmite el amor maternal y a la vez los miedos que aparecen en la crianza, un tema que Cazzu eligió visibilizar desde su propia experiencia.

El mensaje también fue dado en el marco de lo que vivió luego de su escandalosa separación con el padre de su hija, Christian Nodal, quien actualmente está casado con la cantante mexicana, Ángela Aguilar. Aunque evitó menciones directas, sus declaraciones fueron interpretadas como una manera de poner en valor la presencia activa de quienes acompañan a sus hijos.

El espectáculo, dividido en cuatro actos, recorrió distintas etapas de su carrera: desde las canciones que la hicieron referente del trap hasta sus búsquedas actuales. Cada bloque estuvo acompañado de cambios visuales y de vestuario que aportaron identidad a la narrativa general, con una puesta pensada al detalle.

El regreso de la llamada “Jefa del trap” reafirmó su vigencia y su capacidad de innovar. Con Latinaje, Cazzu celebró su presente artístico y abrió un espacio para compartir su costado más humano frente a miles de seguidores que la acompañan desde el inicio de su vida profesional.

Crédito de las fotos: Vicky Dragonetti, Ron Fotografías.

F.A