Las fotos de las vacaciones de Yanina Latorre en Mendoza: amigos, viñedos y fiesta electrónica

Yanina Latorre se fue de vacaciones a Mendoza con su esposo, Diego, y un grupo de amigos. La conductora de SQP (América) compartió las fotos y videos de su "viaje de egresados" entre viñedos y fiestas en Valle de Uco.

Las vacaciones de Yanina Latorre: amigos, viñedos y fiestas

Después de lanzar una de las bombas del año, que Evangelina Anderson está saliendo con un hombre casado, Yanina Latorre se fue con Diego y un grupo de amigos a Mendoza. La conductora aseguró que es "un viaje de egresados a los 50" y compartió las imágenes de la escapada.

Yanina Latorre viajó a Mendoza con sus amigos

A través de sus posteos de Instagram, la influencer mostró desde los platos que probó en las exclusivas bogedas mendocinas hasta las fiestas que asistieron. Eso sí, como quedó demostrado en las redes sociales todas las actividades las realizan en conjunto los diez integrantes del grupo.

"¡Amoooooooor! Me extrañan ¿no? Pero bueno, estoy disfrutando este viaje de egresados post 50. Es un día maravilloso, ayer fue un día intenso tuvimos visita a una bodega, después dormimos una hora literal y después una fiesta electrónica", contó Yanina y aseguró que al verla bailar su hija, Lola Latorre, se burló de ella.

En otros videos que compartió en sus historias de Instagram, la conductora mostró los viñedos de una de las bodegas que visitó y también subió varias fotos con sus amigas.

Yanina Latorre en una bodega mendocina

Con su característico humor y sin perder la ironía que la distingue en la televisión, Yanina Latorre dejó en claro que este viaje a Mendoza fue una mezcla perfecta de amistad, gastronomía, vinos y diversión. Entre viñedos, cenas exclusivas y noches de fiesta, la conductora disfrutó de unas vacaciones que, lejos de la rutina, reflejan el costado más relajado de su vida.