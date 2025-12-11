Pedro Rosemblat rompió el silencio sobre su crisis con Lali Espósito: “Está muerta”

Desde hace unos días, en los medios de comunicación se instaló el rumor de que Lali Espósito y Pedro Rosemblat estaban atravesando una fuerte crisis que habría llevado a que el conductor de Gelatina no esté en la presentación de la serie documental de la cantante, “Lali: la que le gana al tiempo”. Estos detalles, que parecían reforzar la idea de que estaban distanciados, fueron creciendo con el correr de las horas, por lo que el joven decidió ser él mismo quien ponga blanco sobre negro cómo está su actual vínculo con la artista pop.

Pedro Rosemblat alzó la voz y se pronunció acerca de su romance con Lali Espósito

Pese a que Lali Espósito se mantiene enfocada en su último mega show del año en el Estadio de Vélez Sarsfield y evita responder las preguntas incómodas acerca de su romance, fue Pedro Rosemblat quien tomó el toro por las astas y habló de su relación actual con la cantante. "Quería decirles una cosa, las versiones periodísticas son ciertas", comenzó diciendo en un video casero que grabó para su perfil de Tik Tok.

Lali y Pedro Rosemblat | Instagram

Entendiendo el nivel de exposición pública y mediática que naturalmente existe entre la célebre vocalista y él, abrió por unos minutos las puertas de su privacidad para dejar en claro su presente sentimental. "Esta pareja está muerta…”, dijo mientras enfocaba a Lali tomando mates a su lado. Acto seguido exclamó bromeando: “Muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniors" -el show que el presentador llevará a cabo junto a sus compañeros de streaming-.

La reacción de Lali Espósito ante el chascarrillo de Pedro Rosemblat

Si bien la expresión inicial de Lali Espósito fue de completa sorpresa al ver que Pedro Rosemblat realizaba esta filmación casera con esa contundente frase, al escuchar el remate pegó un salto del sillón y se dispuso a besarlo entre carcajadas. Además, fiel a su estilo disruptivo y libre de formalidades, exclamó sumándose a la invitación del streamer: "Vengan, forros!"

Pedro Rosemblat, Lali Espósito | Instagram

Con esta aparición pública juntos, de entre casa y sumamente compinches, no sólo desmintieron los rumores de separación y de crisis, sino que, además, se mostraron unidos en sus respectivos proyectos personales. Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en reaccionar mostrándoles su apoyo y dejándoles palabras de cariño, donde resaltan la espontaneidad de la pareja, como así también se animaron a aconsejar que dejan de lado las especulaciones de los medios para vivir de manera plena su amor.

Mientras Lali Espósito disfruta de uno de sus mejores momentos a nivel artístico y sentimental, Pedro Rosemblat se muestra como un gran compañero de vida y hasta se anima a redoblar la apuesta y convierte una fake news en una estrategia de marketing para promocionar el evento de música, cultura popular, entretenimiento y humor que protagoniza. No obstante, dejaron en claro que ninguno de los dos necesita de la imagen del otro para trazar sus caminos y seguir creciendo en sus respectivas carreras.

NB