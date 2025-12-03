El audaz look de Lali Espósito de bucaneras y zapatos con el que marcó tendencia en la presentación de su documental

Lali Espósito brilló en la presentación de su serie documental, que se estrena esta semana en Netflix, con un look que combinó actitud, elegancia y sensualidad. A través de su red social, la actriz y cantante compartió las imágenes de su elección y dejó a todos cautivados.

Volados, medias bucaneras y zapatos: el look osado que eligió Lali Espósito para el lanzamiento de su serie documental

Para el lanzamiento de su serie documental en Netflix, que llega a la plataforma el próximo jueves 4 de diciembre, Lali Espósito escogió un look total black que reforzó el aire sofisticado del evento y le aportó ese guiño rockero que últimamente adopta en sus outfits.

Mediante sus historias de Instagram, donde reúne más de 12 millones de seguidores, Lali Espósito subió imágenes y videos del glamoroso look que lució en esta ocasión donde fue la protagonista absoluta de la noche. La proyección de la filmación, que mostrará la intimidad de su carrera y la preparación para sus shows en el Estadio Vélez, se llevó a cabo en una sala de cine de la Ciudad junto al director de la misma Lautaro Espósito, el primo de Lali.

Asimismo, su familia y amigos más cercanos como Candela Vetrano, Mery del Cerro, Peter Lanzani y Justina Bustos, dijeron presente para acompañarla en este momento tan especial e importante de su vida. Además, asistieron sus colegas de la industria musical como Luck Ra y la Joaqui, Nicki Nicole, Juliana Gattas y Taichu.

Para su look, Lali Espósito contó con la ayuda de su estilista y amiga Maru Venancio. En las fotos se la puede ver posando con un mini vestido negro de diseño asimétrico, ceñido al cuerpo y con volados en la falda que aportaron movimiento. Este detalle en las prendas es una tendencia dosmilera que regresó con fuerza este año y por eso la artista no dudó en llevar. Para sumar personalidad, Lali acompañó este ítem con medias altas semi transparentes, también conocidas como medias bucaneras, y llevó zapatos en punta de estilo clásico.

Esta decisión potenció su look hacia una vibra más osada y fashionista, que se robó todas las miradas al igual que su vestido corto. En cuanto a los accesorios, la intérprete de Fanático optó por un collar tipo choker brillante, que iluminó su escote y aportó un toque glam sin perder la sobriedad del total black. Su beauty look también jugó un rol clave: llevó el cabello suelto con ondas suaves y flequillo abierto, acompañado de un maquillaje que destacó su mirada.

De esta manera, Lali Espósito apostó por un look audaz de bucaneras y zapatos con el que marcó la tendencia en la presentación de su documental, que se estrena en los próximos días en Netflix y promete posicionarse en el Top 10 de lo más visto en el país.

Netflix mostró las primeras imágenes del documental de Lali Espósito

Lali Espósito llega a la exitosa pantalla de Netflix para hablar de su camino artístico, mostrar momentos inéditos de su carrera y compartir con sus seguidores de todo el mundo cómo logró convertirse en una estrella pop argentina. A sus 33 años, la cantante se suma a la nueva moda de los documentales como lo hicieron Duki, Karol G, Mon Laferte, Aitana, entre otros, y nada más ni nada menos que en la plataforma de streaming con mayor alcance a nivel mundial.

El nombre elegido para contar su historia fue Lali: la que le gana al tiempo haciendo referencia a 33, uno de los temas más escuchados de su reciente álbum No vayas a atender cuando el diablo llama. Este documental recorre tres años clave en la vida de la artista, desde su comienzo en la música hasta los shows multitudinarios en el Estadio Vélez Sarsfield que marcaron un antes y un después en su vida.

Con una duración de 1 hora y 14 minutos, este proyecto audiovisual dirigido por Lautaro Espósito, primo de Lali, combina material de archivo personal, entrevistas íntimas y acceso exclusivo al detrás de escena de los momentos más intensos de sus últimos tres años.

Según se puede ver en el tráiler, el documental hará hincapié en la vuelta de Lali Espósito a los escenarios tras permanecer alejada durante un largo tiempo. Además, mostrará cómo enfrentó los desafíos de la industria y convirtió cada obstáculo en motor creativo para defender sus letras, sonidos y su estilo único.

Lali: la que le gana al tiempo es una producción de El Estudio, Rei Pictures y Cinemática, con la participación de Juana Blaya, Pablo Cruz y su madre Majo Riera como productores, y de Benjamín Domenech, Santiago Gallelli, Matías Roveda, Gabriel Kameniecki y el propio Lautaro Espósito en la producción ejecutiva.

Su estreno será el jueves 4 de diciembre y marcará otro gran logro para Lali Espósito. En las últimas horas, mediante sus historias de Instagram, la intérprete de Fanático se mostró feliz y emocionada por el anuncio de Netflix sobre su documental. De hecho, compartió el adelanto y escribió a corazón abierto: "Tenemos tráiler oficial de esta película y me tiemblan las piernas como cuando la vi terminada por primera vez".

De esta manera, Netflix mostró las primeras imágenes del documental de Lali Espósito y causó gran sensación en sus fanáticos de todas partes del mundo, quienes esperan ansiosos poder ver sus momentos más personales y artísticos en la reconocida plataforma. Al igual que Duki que alcanzó el Top 1 con su película, se espera que suceda lo mismo con la de la cantante.