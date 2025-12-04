Lali Espósito reveló cuántos kilos baja después de cada show: "Es una locura"

Lali Espósito reveló cuántos kilos baja después de cada show, una confesión que sorprendió por el nivel de exigencia física que implica su desempeño en el escenario. La artista compartió detalles sobre cómo su cuerpo se transforma tras cada presentación, reflejando la intensidad de su trabajo en la música y la preparación que requiere cada recital.

Lali Espósito sorprendió a todos al revelar cuántos kilos pierde en cada show

Lali Espósito reveló cuántos kilos baja después de cada concierto, dejando en evidencia el impacto que tienen sus presentaciones en su rutina. La cantante explicó cómo la energía y el esfuerzo que despliega en los shows generan cambios inmediatos en su físico, mostrando la magnitud de su entrega artística. La confesión se suma a la lista de aspectos que marcan su carrera y que reflejan su dedicación.

Lali Espósito

Durante la visita de la actriz al programa Nadie dice Nada (Luzu TV), Martín Garabal le consultó por los cuidados físicos que tiene durante sus presentaciones. “Rituales físicos de alimentación el día del show o algo así. O sea, el día del show, ¿te comés unos fideos con albóndigas?”, comentó entre risas.

En este contexto, Lali Espósito comentó que, a pesar de ser ‘de buen comer’ y convivir con Pedro Rosemblat, que cocina muy bien, ella no come tanto antes de los shows, por lo que le pide que le prepare algo liviano. “Vivo con un novio cocinero que mide 1.90, o sea que para él clavarse dos platos de algo no es lo mismo para mí con 1.50”, agregó la ex Casi Ángeles.

“No son rituales, pero como bailamos tanto, medio que no puedo estar hasta acá”, continuó la artista, señalándose la garganta. “Entonces, el día del show, como muy liviano, cositas medio energéticas, estoy comiendo boludeces todo el tiempo, pero no me clavo un plato”, reveló la influencer.

Los extremos cambios que sufre Lali Espósito después de cada show

Por otro lado, Lali Espósito reconoció que los cambios en su cuerpo son notorios después de cada recital. “Soy Cande Vetrano cuando termina el show. Empiezo como yo y cierro como Cande”, sostuvo, haciendo referencia a la delgadez de una de sus grandes amigas. Cabe destacar que las presentaciones de la artista combinan coreografías exigentes con un repertorio variado.

Otro detalle que llamó la atención del propio Martín Garabal fue la revelación de la cantante sobre la ropa después de los conciertos. Según contó la actriz, al transpirar tanto durante sus presentaciones, la ropa que utilizó durante el show al terminar le queda grande. “El pantalón con el que fuiste puesto te queda grande después del show. Eso es una locura”, concluyó.

Lali Espósito

Lali Espósito reveló cuántos kilos baja después de cada show y dejó en claro el nivel de exigencia que implica cada una de sus presentaciones. Su confesión mostró cómo la intensidad de los recitales impacta directamente en su rutina y en su preparación física, sumando un dato que refleja la magnitud de su entrega artística.

VDV