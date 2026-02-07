El conmovedor saludo de cumpleaños de Benjamín Vicuña a Magnolia 

Este sábado 7 de febrero es una fecha muy especial para Benjamín Vicuña y la China Suárez ya que su primera hija en común, Magnolia, cumple 8 años. Para homenajearla, el artista chileno compartió un tierno álbum de fotos y le dedicó un extenso mensaje cargado de amor y emoción.

Benjamín Vicuña enterneció a sus seguidores al dedicarle un posteo muy especial a su hija Magnolia por su cumpleaños número ocho. A través de su cuenta de Instagram, el actor eligió celebrar esta fecha con un carrete de fotos y un texto compuesto por palabras profundas y de agradecimiento para su pequeña, fruto de su relación pasada con la China Suárez.

“El amor siempre puede más. Pensé que lo conocía todo, hasta que llegaste tú”, escribió el actor, y continuó con palabras llenas de poesía al recordar el mes en que nació su hija, la familia numerosa que la rodea y la sorpresa constante que le genera verla crecer. "Elegiste el mes de carnavales, de la sandía y el melón. Elegiste una familia grande, con muchos hermanos. Aún me sorprendo, cuando te contemplo en silencio, de tu belleza traída de otras épocas. Aún me sorprende que se pueda amar tanto a la vez", expresó a corazón abierto.

Por último, Benjamín Vicuña manifestó en la dedicatoria para su pequeña: “Gracias por venir a enseñarme que el amor no tiene límites ni medidas. Gracias por ser risa, por ser canto, por ser lo que quieras ser. Feliz cumpleaños, Magno”. Su mensaje conmovió a miles de usuarios y en pocas horas la publicación se llenó de buenos deseos para ella.

Las fotos inéditas que eligió el conductor recorrieron distintos momentos de la vida de Magnolia, dejando ver así el fuerte lazo que los une y la sensibilidad con la que vive su rol de padre. En una de las imágenes, en blanco y negro, se lo ve abrazando a la niña cuando era apenas una bebé. Ella descansa sobre su pecho mientras él la sostiene con amor. Sin dudas, esta postal íntima y conmovedora fue la que más ternura causó en las redes.

Otra de las fotos muestra a Magnolia ya más grande, posando en la playa con una túnica a rayas y el cabello húmedo, iluminada por la luz del atardecer. La escena pertenece a una de las recientes vacaciones que disfrutó junto a Benjamín Vicuña y sus hermanos. Sin embargo, la fotografía que inició este adorable álbum fue una donde él la sostiene en brazos y ambos miran fascinados un espectáculo de luces en forma de unicornio.

Entre los cientos de comentarios que recibió el homenaje a su hija, se destacaron los de su actual pareja, Anita Espasandín, su amigo Martín Bossi y Paula Chaves. "Feliz día a la Magnolia más linda", escribió su novia. "Felicidades. Gran padre con valores. Disfrute rey", comentó el artista. La conductora, por su parte, dejó emojis de corazones rojos. De esta manera,

Cómo será el cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Tal como trascendió, la China Suárez regresó al país para festejar el cumpleaños de su hija Magnolia sin la presencia de Mauro Icardi, quien debió quedarse en Estambul cumpliendo sus compromisos deportivos con el Galatasaray. No obstante, desde allí habría manifestado el deseo de que sus hijas, Francesca e Isabella, asistan al evento tal como revelaron en LAM (América).

La celebración se llevará a cabo en la conocida "casa de los sueños" y la temática elegida por la menor será de la exitosa serie de Netlix, Stranger Things. Otro dato importante que brindaron en el programa de Ángel de Brito es que Benjamín Vicuña estará presente en la residencia de su expareja para la fiesta de su hija.