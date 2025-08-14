Se conoció a qué edad podría salir Claudio Contardi de la cárcel

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por delitos cometidos contra Julieta Prandi, en una causa que se extendió durante casi cinco años. En las últimas horas, se conoció a qué edad podría salir de la cárcel, un dato que marca un nuevo capítulo en el caso que conmocionó al mundo del espectáculo.

Claudio Contardi recibió una pena de 19 años de prisión tras ser hallado culpable en el proceso judicial iniciado por Julieta Prandi. El expediente, que se desarrolló durante casi cinco años, sumó en las últimas horas un dato clave: se reveló a qué edad podría recuperar la libertad, en medio de una etapa marcada por definiciones legales y repercusiones mediáticas.

El miércoles 13 de agosto, tras un proceso judicial que demoró años, el empresario recibió una pena de 19 años por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, por abuso sexual con acceso carnal agravado. Con esta resolución, podría recuperar su libertad recién a los 71 años.

Luego de que se conociera el veredicto de los jueces, Claudio Contardi, de 57 años, fue detenido de forma inmediata. En sus primeras horas como detenido, fue alojado en la comisaría quinta de Escobar, en un calabozo individual. Según trascendió, se mostró en silencio, sin emitir palabra, y fue descrito como “muy afectado” por quienes lo vieron.

En las últimas horas, fue trasladado a la Alcaidía Departamental N.°3 de Melchor Romero, en La Plata, donde también se encuentran detenidos los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. La unidad penitenciaria cuenta con pabellones específicos para personas condenadas por delitos sexuales, y se espera que el empresario gastronómico sea ubicado en uno de ellos.

El fallo fue emitido por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, quienes consideraron acreditados los hechos denunciados por Julieta Prandi. La modelo inició la causa en 2021, tras relatar una serie de episodios de violencia física, psicológica y sexual ocurridos entre 2015 y 2018. Durante el juicio, se presentaron testimonios de profesionales, familiares y allegados que la respaldaron.

Por su parte, Claudio Contardi cambió de abogado luego de que se diera a conocer la condena. Fernando Sicilia asumió la defensa y anunció que apelará el fallo. Entre sus primeros pasos, presentó un recurso de habeas corpus solicitando prisión domiciliaria, argumentando que su cliente es padre de una recién nacida.

Claudio Contardi permanecerá en prisión por los próximos 19 años, mientras su defensa evalúa nuevas instancias judiciales. Si la condena se mantiene sin modificaciones, se conoció que podría salir de la cárcel a los 71 años, en 2044. El dato marca un punto de cierre en una etapa judicial que demoró casi cinco años y tuvo como denunciante a Julieta Prandi.

