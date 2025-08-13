Al estilo romano: Tini Stoessel deslumbró al marcar tendencia con el calzado de la próxima temporada

Tini Stoessel disfruta de un presente maravilloso, tanto en lo personal como en lo laboral. La artista prepara su boda soñada con Rodrigo de Paul, según trascendió, y ensaya para nuevo espectáculo musical "Futtura", que se llevará a cabo en octubre próximo en Tecnópolis.

Esta semana, la artista estuvo en la avant premiere de la serie "Quebranto", que protagoniza y con la que vuelve a la ficción, en México y a través de sus redes sociales compartió los looks elegidos para promocionar su nuevo proyecto.

El calzado que se repitió en los looks que lució Tini Stoessel en México

Tini Stoessel está de regreso en la actuación. La artista protagoniza "Quebranto", la nueva serie de Disney + que se estrena esta semana, junto a un Jorge López y Martín Barba. El thriller se promocionó en México y la cantante compartió las imágenes de los looks llenos de personalidad que escogió para lucir en el país azteca.

El detalle que no pasó desapercibido por sus fans fue el calzado estilo sandalias romanas que acompañó sus atuendos. El primer outfit de la joven es uno total black: blusa off the shoulder ceñida al cuerpo y de textura acanalada, y pantalón sastrero de caída fluida y aberturas laterales tipo capa. Este diseño aporta movimiento y un toque dramático a su vestimenta.

Para completar su estilismo, sumó stilettos tipo botines negros de charol con punta triángular y cordones delanteros, que mezcla sensualidad y fuerza. Asimismo, agregó accesorios delicados y minimalistas: aros, pulseras finas y anillos plateados, que añaden brillo sin restar protagonismo a las prendas.

Para su segundo cambio, Tini Stoessel optó por un look más moderno y sensual. En las fotos que subió a su cuenta de Instagram, se la puede ver luciendo un mini vestido strapless gris ajustado de silueta recta, que resalta su figura y deja los hombros al descubierto. Este ítem posee un aire futurista debido a su detalle metálico en el escote. Se trata de pequeña herradura, un agregado que se está utilizando mucho en vestidos y tops esta temporada.

Las protagonistas de su propuesta fueron, sin dudas, las sandalias rojas de tiras finas y taco alto que escogió para la rueda de prenda en México. Las mismas están confeccionadas en un rojo coral y ayudan a elevar el outfit hacia un estilo más atrevido y fashionista.

Por último, Tini Stoessel cautivó con un corset negro ajustado con breteles finos y con una falda de abertura lateral, que dejó ver sus piernas y le sumó ese toque sexy al look. La actriz volvió a elegir stilettos, aunque esta vez fueron en color blanco y con cordones entrecruzados. Como accesorios, llevó gafas de sol oscuras de formato pequeño y recto y un bolso negro como símbolo de lujo y elegancia.

De esta manera y al estilo romano, Tini Stoessel deslumbró al marcar tendencia con el calzado de la próxima temporada, el cual le brindó un toque glam y vanguardista a sus outfits osados que lució en México, donde se encuentra promocionando su nueva serie "Quebranto" de Disney+.