El abogado de Claudio Contardi reveló cómo será su nueva estrategia tras la condena por la denuncia de Julieta Prandi

Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, fue recientemente condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado en reiteradas ocasiones y daño a la salud contra la modelo y actriz. Apenas conocido el fallo del Tribunal Oral Criminal N° 2 de Zárate-Campana, el empresario decidió despedir a su anterior abogado, Claudio Nitzcamer, y contratar a un nuevo defensor, Fernando Sicilia, quien ya adelantó que apelará la sentencia y buscará revertir la prisión inmediata.

En diálogo con TN, Sicilia explicó que el primer paso de su estrategia será presentar un habeas corpus reparador, recurso que busca garantizar que su cliente permanezca en libertad mientras la condena no esté firme. El letrado sostiene que Contardi —en sus palabras— “siempre se mantuvo a derecho” y que no existe riesgo procesal que justifique su detención preventiva.

Claudio Contardi

Tras la condena, el abogado de Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi, reveló cómo será su nueva estrategia

Según detalló, cuenta con una semana para reservar el recurso de queja y tres semanas para estudiar en profundidad el expediente. Una vez finalizado ese análisis, presentará sus planteos ante el tribunal de alzada con el objetivo de demostrar que hubo irregularidades en el proceso que vulneraron el derecho de defensa.

Julieta Prandi

Entre sus cuestionamientos figura la negativa a que el juicio se llevara adelante con jurado popular, modalidad que había solicitado la defensa. También pedirá explicaciones sobre por qué no se permitió la incorporación de determinadas pruebas y por qué no se postergó la audiencia principal, teniendo en cuenta la renuncia de Nitzcamer apenas una semana antes del inicio.

Sicilia argumenta que su cliente atravesó un supuesto “estado de indefensión” debido a la secuencia de cambios en su representación legal: tras la renuncia del abogado principal, se le asignó de forma provisoria un defensor oficial, y poco después se incorporó un nuevo profesional sin el tiempo suficiente para preparar la estrategia. Según el abogado, esta situación vulnera lo estipulado en el artículo 812 del Código Procesal Penal, que garantiza que todo imputado cuente con los medios y el tiempo necesarios para ejercer su defensa de forma adecuada.

El caso continuará desarrollándose en las próximas semanas, de momento, Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, enfrenta una sentencia de 19 años de prisión.