Peter Lanzani es uno de los reconocidos actores argentinos que supo marcar su impronta en el mundo de la actuación. Dueño de un estilo único y descontracturado, donde predominaba la frondosa cabellera y larga barba, supo encarnar diversos personajes que quedaron en el imaginario colectivo. Sin embargo, los proyectos laborales y los nuevos desafíos actorales lo llevaron a realizar un rotundo cambio de look.

La imagen es la herramienta de trabajo de quienes deciden formar parte de la ficción y el teatro, es por ello que el protagonista de Argentina, 1985 mostró su nuevo estilo en redes sociales, pese a las críticas de los usuarios por su estética.

Peter Lanzani antes del estreno de su nueva obra | Instagram

Peter Lanzani cambió radicalmente de look

Hace algunas semanas, Peter Lanzani había comentado lo mucho que lo afectaban las críticas a su imagen que le realizaban algunos seguidores en redes sociales. No obstante, lejos de hacer caso a las opiniones y comentarios, decidió pasar por la peluquería para cortarse su melena ondulada y quitarse por completo la barba para encabezar el desafío de interpretar a 14 personajes en la obra teatral El Emperador Gynt.

Desde hace una década, el dramaturgo decidió dejar atrás el estereotipo de galán adolescente para convertirse en uno de los intérpretes argentinos más versátiles. Esto lo llevó a conformar una carrera con estilo propio y proyectos independientes fuera de lo común y de lo más antagónicos: a veces, se convertía en abogado, otras en estafador o encarnaba a criminales.

Tras el estreno de la nueva obra teatral de la calle Corrientes, su cuenta personal de Instagram se llenó de fotografías y videos que compartió ante sus más de 708 mil seguidores. Allí, se pudo ver cómo lo esperaban los espectadores para pedirle autógrafos, tomarse una selfie o simplemente para brindarle sus palabras de apoyo y satisfacción por el espectáculo.

Luego de darse a conocer estas imágenes, el artista se convirtió en tendencia rápidamente en X (ex Twitter): “Ahora todas aman a Peter Lanzani de nuevo porque se cortó el pelo”, ironizó una usuaria. Otra, realizó un llamativo análisis que no pasó desapercibido: “Me fascina la línea de tiempo de Peter Lanzani que, para no morir como actor adolescente emparentado con Cris Morena, tuvo que hacerse feo durante años con el fin de que lo consideren buen actor para tipos de papeles más serios y una vez que lo logró volvió a ser lindo”.

Peter Lanzani a la salida del teatro | Twitter

El dolor de Peter Lanzani

Durante una entrevista que tuvo con Infobae, Peter Lanzani abrió su corazón y contó que fue víctima de ciberacoso por su apariencia física. “Me han tildado de todo: sucio, linyera, zurdo asqueroso o facho de derecha. Hiere. Somos, por sobre todas las cosas, seres sensibles. Las balas pasan, claro que duele”, confesó. En esta línea, sentenció: “Claro que duele, a nadie le gusta. Más si no conocés a esa otra persona. A través de 140 caracteres es muy fácil hablar de otra persona”.

Peter Lanzani con bigote y sin barba | Twitter

Por su parte, Peter Lanzani disfruta de su nueva obra y de este desafiante presente en el que tiene que cautivar a los siempre exigentes espectadores que buscan ver las diversas facetas del actor y el talento sobre los escenarios.

NB