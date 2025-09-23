Celeste Muriega compró un departamento y lo celebró con sus seguidores: “Uno de los muchos sueños”

Tras más de 22 años de carrera en teatro, televisión, eventos y redes sociales, Celeste Muriega cumplió uno de sus grandes objetivos personales: tener un departamento propio. La conductora, que ha recorrido un camino lleno de trabajo constante logró cumplir esta meta que venía planeando desde hace años.

La noticia la compartió en sus redes sociales, donde dejó un mensaje cargado de emoción y agradecimiento a quienes la acompañaron en el camino. Aunque no reveló demasiados detalles, en las fotografías publicadas en Instagram se puede ver que el departamento es amplio, con paredes blancas, y en algunas imágenes posó junto a su esposo, Christian Sancho.

Celeste Muriega y Christian Sancho

La celebración de Celeste Muriega por cumplir un sueño

En su posteo de Instagram, Celeste Muriega expresó con entusiasmo: “Bueno…. ¡No sé cómo arrancar! Después de 22 años de trabajo consecutivos, hoy puedo contarles que cumplí uno de muchos sueños que he tenido desde chiquita hasta hoy (algunos ya concretados y otros que siguen con ganas de ser cumplidos) pero uno de los que más anhelé, hoy lo pude cumplir! que es tener un hogar propio, (papá y mamá siempre me decían, invertí en ladrillo) el tema es que el chanchito nunca llegaba a llenarse jeje” comenzó.

Celeste Muriega en su nuevo hogar

La conductora resaltó la importancia del esfuerzo y la dedicación acumulada a lo largo de su trayectoria, que incluyó shows, desfiles, conducciones y trabajos en distintos formatos, y cómo todo eso la acercó a la posibilidad de invertir en su espacio personal: “Finalmente pasó el tiempo, y los años de trabajo dieron su fruto”, celebró.

La influencer también agradeció a quienes la acompañaron en el proceso y apoyaron su logro: “Gracias a todos los que se alegran por mí y a los que colaboraron para que se me dé! a @chrissanchook por acompañarme, a @aluuu_1 por escucharme, a @natomena por la gestión, a @mary.villarruel por aconsejarme y a papá (que desde el cielo seguramente me acompaña en esta felicidad)”.

Celeste Muriega en su nuevo hogar

Con un toque de humor, Celeste Muriega cerró su mensaje sobre la inversión en el hogar: “Hoy solo me queda agradecerle al universo por tanto, y anticiparle que voy por más”, y bromeó con que recurrirá a todos los canjes posibles para completar el armado del departamento, bromeando sobre quedar “en cero️” tras la compra.