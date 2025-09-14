Quién es Laila Ceballos, la nueva novia de Peter Lanzani con mucho perfil bajo

Peter Lanzani volvió a cobrar protagonismo en las últimas semanas, no sólo por el estreno de su nueva obra teatral El Emperador Gynt, sino por su rotundo cambio de look. Su estilo versátil y con una resonante impronta propia, el dramaturgo logró forjar una carrera en el mundo de la actuación que lo coloca dentro de los artistas más importantes del ambiente.

No obstante, su vida sentimental siempre estuvo estratégicamente cuidada y lejos del foco mediático. Pero, tras asistir al estreno de Verano Tripping, se lo pudo ver muy bien acompañado por Leila Ceballos, su nueva novia con mucho perfil bajo.

Peter Lanzani junto a Leila Ceballos | Instagram

Peter Lanzani en buena compañía y lleno de amor

La vida sentimental de Peter Lanzani se convirtió en un completo misterio luego de que se terminaran sus vínculos con las cantantes Lali Espósito y Tini Stoessel. Desde ese entonces, el actor decidió centrarse en su carrera profesional y en los proyectos del cual lo invitaban a formar parte, convirtiéndose en uno de los artistas más prometedores de la industria cinematográfica y teatral.

Pero, este énfasis en dejar de lado el plano de lo privado se difuminó al mostrarse en compañía de Leila Ceballos, una joven de 25 años que trabaja en marketing digital y relaciones públicas, durante el estreno de Verano Tripping, la película protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna.

Leila Carballo, novia de Peter Lanzani | Instagram

Según trascendió, la pareja está cien por ciento consagrada y su romance data desde el año 2023, cuando el mismo Lanzani se encargó de declararle a la prensa que estaba en pareja con alguien “fuera del medio”.

Por su parte, la nueva novia del intérprete mantiene una imagen discreta, aunque propia de su edad, ya que a menudo comparte contenido con sus seguidores y genera interacción con ellos. Cuando la ocasión lo amerita, desliza alguna que otra fotografía con el productor teatral. Además, en febrero de este año, compartió algunas postales de su viaje a la Patagonia con el ex Casi Ángeles, aunque evitó caer en las tradicionales fotos románticas para preservarse de las opiniones públicas.

Peter Lanzani en un evento junto a su novia | Instagram

De esta manera, el presente de Peter Lanzani no puede ser de lo más alentador. En la recta final de este 2025, el actor no sólo disfruta de una nueva imagen y un nuevo desafío de interpretar a 14 personajes en la obra teatral El Emperador Gynt, sino que, además, se lo ve radiante en muy buena compañía: una joven como él que vive el amor lejos de la frialdad de las redes sociales y que elige el perfil bajo para acompañar a su pareja dentro del ambiente artístico.

NB