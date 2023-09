Coti Romero protagonizó una polémica ruptura junto a Alexis "El Cone" Quiroga, y ahora decidió compartir más detalles sobre su relación actual con él en el streaming de la previa del Bailando 2023.

La correntina sorprendió a todos al confesar que está cansada de varias actitudes que tuvo el ex participante de Gran Hermano 2022 desde su separación. Al escucharla, Mariano de la Canal le consultó: “¿Se está arrastrando mucho?”.

Imagen reciente de "El Cone":

La exhermanita aprovechó la oportunidad para compartir: “Me llegan osos, ramos de flores, me llegan chocolates, me llega de todo a mi casa, me llegan mails también...”, y agregó indignada: “Yo le hubiera dado una oportunidad, lo digo de verdad, pero se comporta muy mal. Estoy muy cansada de eso”.

‘La Tía Sebi’ comentó: “El no entender que ya no querés saber más nada cansa”, y Coti Romero le respondió: “Me causan mucho rechazo sus actitudes”. Sin embargo, lo que más sorprendió tanto a sus compañeros como a sus fanáticos fue lo que contó después: “Pasó mi dirección a mucha gente de su fandom para que me lleven cosas... me parece un montón”.

La reacción de sus compañeros al enterarse de que Alexis "El Cone" Quiroga filtró la dirección de Coti Romero

Sin poder llegar a creerlo, el conductor de la trasmisión volvió a consultarle: “¿Filtró tu dirección?”, a lo que la correntina afirmó: “Sí, la filtró para que me lleven las cosas”.

Tanto Anabel Sánchez como Mariano de la Canal se mostraron sorprendidos ante la polémica actitud de Alexis "El Cone" Quiroga. Para cerrar el tema, "La Tía Sebi" le expresó a Coti Romero: “Eso está muy mal”.

J.C.C