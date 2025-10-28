Cristian Castro rompió el silencio sobre las acusaciones de violencia contra su mamá, Verónica Castro

Durante las últimas semanas, el nombre de Cristian Castro volvió a ocupar los titulares de los medios mexicanos y argentinos. Diversas versiones aseguraban que el cantante había protagonizado un episodio de violencia contra su madre, Verónica Castro, lo que habría generado un distanciamiento entre ambos. Sin embargo, el hijo de la legendaria actriz decidió romper el silencio y desmentir categóricamente las acusaciones.

Cristian Castro y Verónica Castro

Durante una entrevista con Intrusos, desde Córdoba y acompañado por su pareja Mariela Sánchez, Cristian Castro aprovechó para -además de dar detalles sobre sus presentaciones en Argentina-, aclarar los rumores que lo rodean: “Vamos a estar todo el mes de noviembre en Argentina, quiero preparar bien mis shows. Estuve con mi mamá, gracias a Dios, y ella quiere venir a Córdoba”, comenzó diciendo.

La contundente declaración de Cristian Castro sobre la relación con su madre, Verónica Castro

Con respecto a los rumores de un supuesto episodio de agresión hacia su progenitora, Cristian Castro reconoció que en el pasado existieron discusiones familiares, pero fue contundente al negar cualquier tipo de agresión física hacia su madre: “No estaba de acuerdo con mi matrimonio y vivimos una situación de empujones, fue difícil. Éramos jóvenes, hubo jaloneos, empujones, discusiones y malas palabras, pero nunca hubo golpes”, aclaró.

Con firmeza, el cantante aseguró: “Nunca en la vida voy a perder el control y empezar a golpear, menos a mi madre.” Luego, habló del presente con Verónica Castro, con quien se reencontró recientemente en Miami: “Tuve varias fricciones con ella, pero yo la quiero tanto. Somos un objeto nuestro: yo soy suyo y ella es mía”, expresó con ternura.

El presente profesional de Cristian Castro

Las declaraciones de Cristian Castro se dan en medio de su regreso artístico al país. Durante todo noviembre, el intérprete de Azul realizará una serie de presentaciones en distintas ciudades argentinas. “Quiero preparar bien mis shows”, adelantó, ilusionado con volver a encontrarse con su público local.

Cristian Castro y Verónica Castro

De esta manera, Cristian Castro buscó poner fin a las especulaciones y centrarse en su carrera y en el buen momento familiar que atraviesa. “Tuve mis fricciones con ella, pero la adoro”, concluyó, dejando claro que los rumores quedaron atrás y que la relación con su madre está en paz.