Rocío Marengo rompió el silencio sobre las acusaciones de ser "una mala madre": "La gran mentira de las redes sociales"

Rocío Marengo está viviendo las primeras semanas junto a su bebé Isidro. En un comienzo, generó preocupación ya que expuso que el niño se quedaría internado en el hospital por unos días, tras su nacimiento. Rápidamente, explicó que él se encontraba bien, a pesar de esta situación. Sin embargo, las críticas a su alrededor no tardaron en aparecer, acusándola de ser "una mala madre" por una actitud que tuvo en estos días. Es por eso que lanzó un descargo, en contra de los dichos.

Rocío Marengo e Isidro

El tajante mensaje de Rocío Marengo tras recibir críticas por su maternidad

Rocío Marengo fue apuntada en redes sociales de "mala madre", y ella no dudó en responderles tajante. La actriz comparte fotos y videos con su bebé Isidro, mientras él sigue internado, a pesar de que ella obtuvo el alta. Sin embargo, una actitud desató el enojo de los usuarios, y la artista no dudó en romper el silencio y sentenciar sus dichos. "La gran mentira de las redes. Mostrás un video diciendo que salís a comer con tu familia y te juzgan de mala madre, sin saber cómo estás por dentro. Te ponés una remerita con lentejuelas y aseguran que te estás cagando de risa, como si la ropa dijera algo", comenzó escribiendo en una historia de Instagram.

De esta manera, apuntó contra los que opinaron, asegurando que ellos no sabían la historia completa. "Si quieren les muestro las hemorragias que tuve todos estos meses para que sepan algo más de mí antes de opinar. Se me desprendió la placenta y tampoco lo mostré ni lo conté. El parto fue de urgencia, con riesgo de vida. Mi obstetra fue clave para que hoy estemos contando esta historia. Claramente no entienden y no pasaron por algo similar, sino no se animarían a opinar", sentenció. Finalmente, cerró anunciando que la salud de su hijo estaba en una mejoría y que, en cuestión de días, volverían a su casa.

El descargo de Rocío Marengo

¿Por qué las redes sociales apuntaron contra Rocío Marengo?

Hace unas horas, Rocío Marengo compartió una foto desde el Sanatorio Otamendi, junto a su familia. Sin embargo, unos días atrás, un posteo en Instagram generó el caos a su alrededor, cuando mostró una salida nocturna en cuanto le dieron el alta. La actriz compartió las mejores fotos de su look de lentejuelas en una cena para relajarse de todo el nacimiento prematuro de Isidro. Pero, los usuarios apuntaron en su contra, lanzando comentarios como "¿El bebé está internado y ella tiene ganas de salir?" o "¿Cómo hace? Tiene 50. El hijo en Neo. Se encajan los brillos y salen...yo tenía 35 cuando nació mi hija de 36 semanas. Lo que menos quería era salir y ponerme los tacos...son fatales estos personajes".

Rocío Marengo y su familia

Es por eso que Rocío Marengo decidió ser tajante y responder a las acusaciones, asegurando que no se conoce la historia completa de lo vivido. A pesar de esto, emocionó a sus seguidores al contar que su hijo Isidro ya estaría en su casa en los próximos días, y mostrando lo bien que se siente el bebé. Esos usuarios no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y saludos a ella y a toda su familia.

A.E