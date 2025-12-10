Rocío Marengo recibió el alta a una semana del parto, pero su bebé seguirá internado: qué se sabe sobre la salud de Isidro Fort

Rocío Marengo atraviesa días de mucha emoción y también de enorme sensibilidad. A una semana del nacimiento de Isidro, su primer hijo junto a Eduardo Fort, la actriz contó que finalmente recibió el alta médica del Sanatorio Otamendi, aunque su bebé deberá continuar internado en la sala de neonatología por algunos días más.

A una semana del parto, Rocío Marengo recibió el alta médica pero su bebé seguirá internado: los motivos

A una semana de haberse convertido en mamá por primera vez, Rocío Marengo recibió el alta médica y regresó a su casa, acompañada por Eduardo Fort. Sin embargo, en el posteo que publicó en sus redes sociales también mencionó que su bebé, Isidro, seguirá internado.

Rocío Marengo sobre su alta médica

A través de una historia de Instagram, la artista compartió un mensaje donde expresó su agradecimiento por el cuidado que recibieron durante la internación. "Hola. Me dieron el alta y ya estoy en casa. Isi va a seguir unos días más en neo 3. La atención del Sanatorio Otamendi es increíblemente maravillosa", escribió, destacando la contención del equipo médico en este momento tan especial para su familia.

Rocío Marengo y su hijo, Isidro Fort

La actriz también aprovechó para agradecer el cariño recibido por parte de sus seguidores. "Tengo miles de mensajitos y regalitos. ¡Gracias! De a poquito voy a ir compartiendo y agradeciéndoles personalmente", comentó. Con un corazón dibujado sobre la foto, Rocío Marengo se mostró conmovida por el apoyo virtual en estos días en los que su hijo continúa en observación.

Qué se sabe de la salud de Isidro Fort, el hijo de Rocío Marengo

Según había explicado días atrás, Isidro Fort permanece en neonatología acompañado por un pequeño dispositivo que lo ayuda a respirar. “Va a estar unos días en neo, pero está bien”, había detallado entonces, llevando tranquilidad a quienes siguen de cerca su maternidad.

En el mensaje más emotivo de su publicación, Rocío Marengo dejó ver el vínculo que ya la une con su bebé: "Estoy emocionada con tanto amor que nos dan a bebito y a mí. Claramente no es nada fácil… pero bebito es crack. Somos increíbles juntos". Igualmente, todo parece indicar que, a pesar de la internación de su hijo, la actriz transita esta etapa con optimismo y mucho amor, confiando en que pronto podrán regresar a casa los dos juntos.