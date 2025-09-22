Cronología del robo a Pampita: qué se sabe de lo ocurrido en la mansión de Barrio Parque

“Lo único que me da mucha tristeza es no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí, es lo único, todo lo demás. Y agradecerle a Dios que fue lo único que pensé en estas hora, que no estábamos nosotros ni nadie de la gente que trabaja conmigo, así que podría haber sido un muy mal momento para todos”, fueron las palabras de Pampita ante la prensa al momento que regresó a la Argentina y se conocía sobre el robo ocurrido en su hogar.

Mientras la modelo se encontraba en Europa por trabajo, durante el fin de semana delincuentes ingresaron a su propiedad ubicada en Barrio Parque y se llevaron objetos de valor, económico y sentimental. Por estas horas, la modelo se enfoca en poder recuperar los móviles robados donde atesoraba material de su hija Blanca, fallecida en 2012. Y si bien indicó que hay secreto de sumario en la investigación, se conocieron detalles de lo sucedido.

Cronología del robo a Pampita

La semana pasada, Pampita viajó a Madrid para ser parte del gran evento de moda organizado por Carolina Herrera. Durante el fin de semana, la modelo argentina emprendió su regreso al país, pasando la noche del domingo en su casa, y se dio a conocer sobre el robo efectuado durante la madrugada del sábado. Cuando la casa se encontraba sin ocupantes, delincuentes ingresaron a la propiedad y revisaron toda la propiedad, y finalmente se habría llevado tanto joyas como objetos de valor que estaban guardados en una caja fuerte.

El periodista Rodrigo Porto indicó que los delincuentes se manejaron con cierta precisión, lo que genera sospechas acerca de los conocimientos previos que tendrían acerca de los movimientos de la familia y el tipo de seguridad que habría dentro y alrededor de la propiedad. Personal policial inicio la investigación correspondiente, y evalúan las cámaras de seguridad de la zona como del interior del hogar para determinar la identidad de los ladrones.

En cuanto al ingreso al hogar, la principal teoría radica en que entraron por el sector trasero de la propiedad, siendo que es lindero a las vías del tren Mitre, de esta forma lograron no ser vistos para delinquir en la zona. Asimismo, se especula que los ladrones generaron un corte de luz para que no sonara la alarma instalada en la casa de Pampita, lo que les permitió actuar sin levantar sospechas.

En diálogo con Intrusos (América), Fernando Burlando, amigo y vecino de Pampita, aseguró que los ladrones estuvieron al menos seis horas en la propiedad efectuando el robo. Además, confirmó que la modelo recuperó los cuatro celulares sustraídos que tenían material de Blanca.

Este lunes, tras conocerse los hechos y lamentar el robo del material de su hija Blanca, Pampita apuntó contra la prensa: “Yo cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa, lo dije reiteradas veces, cuando me mudé, cuando tuve problemas personales, hay que cuidar la intimidad de la vivienda”. Sin embargo, el robo en la propiedad de Pampita se suma a otros tantos que ocurrieron en la zona.