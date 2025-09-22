El desesperado pedido del hermano de Pampita tras el robo: “Podemos ofrecer recompensa”

Pampita es protagonista de un duro momento policial. La modelo debió regresar de un viaje de trabajo, debido a que sufrió un robo en su casa de Barrio Parque. La noticia se dio a conocer en las últimas horas, mientras ella llegaba a la Argentina. Su familia y seres queridos no dudaron en acercarse a la propiedad para ayudar con lo ocurrido, y fue allí que el hermano de la modelo hizo un desesperado pedido en los medios de comunicación sobre algunos de los objetos faltantes.

Pampita, Guillermo Ardohaín

El hermano de Pampita hizo un desesperado pedido tras el robo: “Podemos ofrecer recompensa”

Pampita sufrió un robo en su casa de Barrio Parque, entre el viernes por la noche y el sábado a la madrugada. La modelo se encontraba en un viaje de trabajo, participando de la Semana de la Moda en Europa. Sin embargo, su viaje finalizó de la manera menos esperada, y regresó a la Argentina durante la mañana de este lunes 22 de septiembre. Según dieron a conocer, robaron la caja fuerte de la modelo, que contenía objetos valiosos para ella y su familia.

Pampita, Blanca

Guillermo Ardohaín fue uno de los que más se expresó en los medios de comunicación, tras el suceso. El hermano de Pampita se mostró como vocero de ella, mientras comienza la investigación policial alrededor del robo. “Se llevaron cosas que tienen un valor afectivo, que ya va más allá de todo lo material”, confirmó el odontólogo. En este contexto, decidió hacer un desesperado pedido hacia las "almas generosas" para poder dar con lo perdido.

“Son unos celulares o cosas que Caro conserva hace mucho tiempo, donde hay cosas de mi sobrina Blanquita, fotos, material. Son cosas que no sirven de nada, y quizás para nosotros sirven hoy de todo”, detalló Guillermo. De esta manera, enfatizó la importancia de los objetos y aseguró: “Nosotros podemos ofrecer una recompensa”. Sus dichos se hicieron virales en las redes sociales, y los usuarios no tardaron en dar a conocer sus opiniones al respecto.

Guillermo Ardohaín, además, aclaró que los menores de edad no se encontraban en la casa al momento del robo, lo que generó tranquilidad a muchos. Pampita, por su parte, se habría enterado en cuanto arribó al país, e ingresó a la propiedad. Los medios de comunicación no dudan en estar alrededor del lugar del hecho, mientras la policía investiga lo ocurrido. La modelo mantuvo el silencio en el vivo, y en sus redes sociales, pero sus seguidores no dudan en dejarle palabras de aliento.

A.E