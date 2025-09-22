Así es el interior de la elegante casa de Pampita que robaron: total white y minimalismo

Pampita es protagonista de una dura noticia policial. En las últimas horas, sufrió un robo en su casa de Barrio Parque, mientras ella estaba de viaje. La modelo se encontraba en Madrid para participar de importantes eventos en la Semana de la Moda, en Europa. Sin embargo, adelantó su regresó y volvió al país, debido a que se enteró que habían logrado entrar en su propiedad, y se habían llevado lujosos objetos. Es así que se vitalizaron las imágenes de cómo es su casa en el interior, que ella tomó meses antes de lo ocurrido.

Pampita en Madrid

La elegante casa de Pampita que robaron: total white y minimalismo

Pampita es una de las modelos que más busca la elegancia en su vida cotidiana. Además de los lujos en la moda que luce en los importantes eventos de los que participa, marca su estilo único dentro de la tranquilidad de su hogar. En sus redes sociales, no duda en compartir las mejores postales con su familia de todos los momentos que vive con ellos en sus diferentes propiedades. Sin embargo, su casa de Barrio Parque se llevó la atención de todos los usuarios, cuando se dio a conocer que habían entrado a robar.

Diversos medios de comunicación contaron que los ladrones habrían ingresado por la parte de atrás del lugar en Barrio Parque, donde una gran pileta está protegida por la pared que separa a las vías del tren del interior del hogar. Sin embargo, algunos periodistas destacaron el cerco eléctrico que la modelo tiene, y el acceso a la casa desde allí. Seguido a esto, ventanales elegantes de vidrio dan paso al living, donde comienza la inspiración minimalista, con toques elegantes de madera.

La casa de Pampita se destaca por su estilo minimalista y su decoración total white, buscando la comodidad de todos los integrantes de la casa y la funcionalidad de los muebles geométricos. Con algunos detalles en negro, el comedor presenta grandes sillones para que todos puedan ver la televisión o realizar cualquier tipo de actividad. Adentrándose más a la casa, y cerca de la puerta de entrada, hay un hall donde el modernismo pasa a ser un estilo histórico, gracias a unas escaleras de madera oscura que llevan a las habitaciones.

La casa de Pampita en Barrio Parque

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar sus opiniones alrededor de la noticia del robo. Pampita ya se encuentra en la Argentina, mientras que sus hijos estaban a cuidado de los seres cercanos de la modelo, lejos del lugar de los hechos. La modelo no duda en mostrar los detalles de sus hogares, al igual que las decoraciones. Sin embargo, estas imágenes se volvieron punto de análisis de muchos fanáticos, alrededor del duro momento que ella está viviendo.

